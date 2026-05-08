Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου και Οσίου Μήλιου του υμνωδού.
Σημαντική εκκλησιαστική προσωπικότητα του 4ου αιώνα, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 8 Μαΐου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 19 Ιουλίου από τη Ρωμαιοκαθολική. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα Αρσένιος και Αρσενία.
Ο Αρσένιος καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της Ρώμης και διακρινόταν για τη μεγάλη του μόρφωση. Χρημάτισε παιδαγωγός των παιδιών του Μεγάλου Θεοδοσίου (379-395) και χειροτονήθηκε διάκονος από τον πάπα της Ρώμης Δάμασο. Μετά τον θάνατο του Μεγάλου Θεοδοσίου αποσύρθηκε ως ασκητής στην έρημο της Λιβύης και αργότερα στην Αίγυπτο.
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
- Αρσένιος, Αρσένης*
- Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη *
- Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης, Θολόης
- Θεολογία, Θολογία
- Μήλιος, Μήλης
- Μηλιώ, Μηλιά, Μηλίτσα
- Κασσιόπη
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:21 και θα δύσει στις 20:22. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 01 λεπτό.
Σελήνη 20.8 ημερών
Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου
Η Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου, ημερομηνία γέννησης του ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερρίκου Ντυνάν.
Η ιδέα προήλθε από την Εθνική Επιτροπή της Τσεχοσλοβακίας, η οποία το 1922 κήρυξε τριήμερη εκεχειρία κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα για την προώθηση της ειρήνης.
Κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου, οι δύο οργανισμοί μάς υπενθυμίζουν τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλλουν σε όλο τον κόσμο για την ανακούφιση των ανθρώπων από τις αρρώστιες, τους λοιμούς, τις καταστροφές και τους πολέμους.