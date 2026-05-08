Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Μαΐου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Μαΐου
08.05.26 , 00:16 MasterChef: Αλλαγές φέρνουν τα πάνω κάτω στις δύο μπριγάδες
08.05.26 , 00:15 MasterChef: Αυτός ο παίκτης δεν κατάφερε να μπει στη 12άδα
07.05.26 , 23:30 MasterChef: Dashi τομάτας με κοπανιστή Καλύμνου, κουλούρα και μύδια ποσέ
07.05.26 , 23:10 Ιδιωτικό χρέος: Νέο πακέτο παρεμβάσεων - Τι αλλάζει
07.05.26 , 22:53 Χαλάνδρι: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του «Θαμνάκια»
07.05.26 , 22:48 Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα
07.05.26 , 22:10 MasterChef: Ποιον προστάτεψε ο Μιχάλης από την μπριγάδα του;
07.05.26 , 22:08 Κλήρωση Τζόκερ 7/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 9.200.000 ευρώ
07.05.26 , 22:05 MasterChef: Ο Φίλιπ ξανά στον «τάκο» - «Τι να πώ; Κουράστηκα»
07.05.26 , 22:03 Κρήτη: Προφυλακίστηκε το ζευγάρι για τη δολοφονία του 21χρονου
07.05.26 , 21:57 Κόρινθος:Συγκλονίζει στο Star ο άνθρωπος που εντόπισε τη 16χρονη στον Ισθμό
07.05.26 , 21:55 MasterChef: Το γλυκό χάρισε τη νίκη στην μπλε μπριγάδα στην Ομαδική
07.05.26 , 21:32 Προσωρινή συμφωνία Ιράν - ΗΠΑ: Ποια είναι τα τρία στάδιά της
07.05.26 , 21:07 Τι περιλαμβάνει η πρόταση της ΝΔ για αλλαγή σε 30 άρθρα του Συντάγματος
Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα
MasterChef: Αυτός ο παίκτης δεν κατάφερε να μπει στη 12άδα
Απεργία 13/5: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία
Βόλτα στη Γλυφάδα για τον Εβάν Φουρνιέ, με τη σύζυγο και τα παιδιά τους
Γιώργος Μαζωνάκης: Με ποδιά και κουτάλα στην κουζίνα Μονής στο Άγιο Όρος
Ιωάννα Σουλιώτη: Σπάνια εμφάνιση με τον πρώην σύζυγο & την κόρη τους
Σία Κοσιώνη: Η αινιγματική απάντηση για το «διαζύγιο» με τον ΣΚΑΪ
MasterChef: Η σχεδόν τέλεια αντιγραφή -  «9/10 εδώ δε βρίσκω κάτι άλλο»
Κόρινθος:Συγκλονίζει στο Star ο άνθρωπος που εντόπισε τη 16χρονη στον Ισθμό
Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουνίου 2026 - Οι ημερομηνίες
Περισσότερα

VIDEOS

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου και Οσίου Μήλιου του υμνωδού.

Σημαντική εκκλησιαστική προσωπικότητα του 4ου αιώνα, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 8 Μαΐου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 19 Ιουλίου από τη Ρωμαιοκαθολική. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα Αρσένιος και Αρσενία.

Άγιος Αρσένιος ο Μέγας

Άγιος Αρσένιος ο Μέγας

Ο Αρσένιος καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της Ρώμης και διακρινόταν για τη μεγάλη του μόρφωση. Χρημάτισε παιδαγωγός των παιδιών του Μεγάλου Θεοδοσίου (379-395) και χειροτονήθηκε διάκονος από τον πάπα της Ρώμης Δάμασο. Μετά τον θάνατο του Μεγάλου Θεοδοσίου αποσύρθηκε ως ασκητής στην έρημο της Λιβύης και αργότερα στην Αίγυπτο.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αρσένιος, Αρσένης*
  • Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη *
  • Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης, Θολόης
  • Θεολογία, Θολογία
  • Μήλιος, Μήλης
  • Μηλιώ, Μηλιά, Μηλίτσα
  • Κασσιόπη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:21 και θα δύσει στις 20:22. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 01 λεπτό.

Σελήνη 20.8 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου

Η Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου, ημερομηνία γέννησης του ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερρίκου Ντυνάν.

Η ιδέα προήλθε από την Εθνική Επιτροπή της Τσεχοσλοβακίας, η οποία το 1922 κήρυξε τριήμερη εκεχειρία κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα για την προώθηση της ειρήνης.

Κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου, οι δύο οργανισμοί μάς υπενθυμίζουν τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλλουν σε όλο τον κόσμο για την ανακούφιση των ανθρώπων από τις αρρώστιες, τους λοιμούς, τις καταστροφές και τους πολέμους.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top