Ιδιωτικό χρέος: Νέο πακέτο παρεμβάσεων - Τι αλλάζει

Σε τροχιά άμεσης εφαρμογής μπαίνει το νέο πακέτο παρεμβάσεων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το ιδιωτικό χρέος, με στόχο την επιτάχυνση των ρυθμίσεων και την αποσυμπίεση χιλιάδων νοικοκυριών και επιχειρήσεων που βρίσκονται αντιμέτωπα με ληξιπρόθεσμες οφειλές, πλειστηριασμούς και κατασχέσεις.

Οι αλλαγές αναμένεται να ενεργοποιηθούν σταδιακά έως τα τέλη Ιουνίου και περιλαμβάνουν νέα δεδομένα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεων για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ, διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού αλλά και νέα δυνατότητα άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών.

Διαβάστε περισσότερα στο Newpost.gr