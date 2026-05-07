Τραγωδία στην Κηφισιά: Ηλικιωμένη σε αμαξίδιο εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ

Η άτυχη γυναίκα σφηνώθηκε με το κεφάλι ανάμεσα στην πόρτα και το φρεάτιο

07.05.26 , 20:32 Τραγωδία στην Κηφισιά: Ηλικιωμένη σε αμαξίδιο εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
Τραγωδία στην Κηφισιά: Ηλικιωμένη σε αμαξίδιο εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (7/5/2026)
Τραγωδία είχαμε στην Κηφισιά, καθώς πυροσβέστες απεγκλώβισαν νεκρή γυναίκα από ασανσέρ. 

Η άτυχη γυναίκα, η οποία αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και κινείτο με αναπηρικό αμαξίδιο, θέλησε να πάρει το εξωτερικό ασανσέρ από τον κήπο, από το ισόγειο στον πρώτο όροφο.

Εκεί, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αναπηρικό αμαξίδιο ανετράπη, με αποτέλεσμα η άτυχη γυναίκα να πέσει με το κεφάλι και να σφηνωθεί ανάμεσα στη γυάλινη πόρτα και στο φρεάτιο. Αμέσως κατέφθασαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν ειδικό διαστολέα για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν την άτυχη γυναίκα, όπως μετέδωσε ο Αλέξανδρος Γύγος στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Τραγωδία στην Κηφισιά: Νεκρή ηλικιωμένη σε ασανσέρ

Στο σπίτι βρίσκονταν τα παιδιά της, ο γιος της μαζί με τη σύζυγό του. Η νύφη της την είδε σε αυτή την κατάσταση και άρχισε να βάζει τις φωνές. Την άκουσαν οι γείτονες, βγήκαν έξω, επικράτησε πανικός. Η 85χρονη γυναίκα ζούσε όλα τα χρόνια της στο συγκεκριμένο σπίτι. Τη φρόντιζε γυναίκα, εκείνη τη στιγμή όμως, δεν ήταν κοντά της.

Ο γιος της είναι συντετριμμένος. Προσπαθεί να καταλάβει ποιο ήταν το λάθος το οποίο δυστυχώς οδήγησε σε αυτήν την τραγωδία.

 

