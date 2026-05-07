Ασπρόπυργος: Στο Star ο οδηγός του βαν που συγκρούστηκε με πατίνι 12χρονου

«Άκουσα ξαφνικά το μπαμ, είπα "Θεέ μου, να είναι το παιδί ζωντανό"»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένα 12χρονο παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο νοσοκομείο Παίδων μετά από σύγκρουση με βανάκι στον Ασπρόπυργο.
  • Ο οδηγός του βαν περιγράφει τη σύγκρουση, λέγοντας ότι δεν πρόλαβε να αντιδράσει όταν είδε το πατίνι.
  • Ο 12χρονος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στον θώρακα, η κατάσταση του είναι κρίσιμη.
  • Πέρυσι 400 παιδιά νοσηλεύτηκαν από τροχαία με πατίνι, ενώ φέτος έχουν ξεπεράσει τα 150 σε τρεις μήνες.
  • Η αστυνομία συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας για να εξετάσει τις συνθήκες του ατυχήματος.

Ένα παιδί 12 ετών νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο νοσοκομείο Παίδων, καθώς ενώ οδηγούσε το πατίνι του συγκρούστηκε με βανάκι. Το περιστατικό σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο σήμερα το πρωί. Ο οδηγός του οχήματος μίλησε αποκλειστικά στο Star και τον Βαγγέλη Γκούμα.

Ασπρόπυργος: «Να τα σπάσουν όλα τα πατίνια, να μη τα δίνουν σε παιδιά»

Ο 12χρονος λίγο μετά τις 10:30 βγήκε από ένα στενό στον Ασπρόπυργο. Κάθετα στην οδό Θρασυβούλου κινούνταν το λευκό βαν.
Το σπασμένο τζάμι και το βαθούλωμα στα δεξιά του οχήματος μαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Στο Star ο οδηγός του βαν για το τροχαίο με πατίνι

Ο οδηγός του βαν, μιλώντας αποκλειστικά στον Βαγγέλη Γκούμα, περιγράφει πώς έγινε το τροχαίο με το πατίνι.

«Χωρίς να καταλάβω, βλέπω ένα πατίνι να πετάγεται μπροστά μου σε χρόνο που δεν πρόλαβα καν να αντιδράσω. Ακούω το μπαμ και βλέπω ένα παιδί κάτω και λέω “Θεέ μου, απλά να είναι ζωντανό”. Κάλεσα το 166 κατευθείαν».

Λίγα μέτρα μακριά προπορεύονταν οι φίλοι του 12χρονου. Ακούγοντας τον ήχο του τρακαρίσματος, γύρισαν το κεφάλι τους και τον είδαν πεσμένο στο έδαφος. Έτρεξαν δίπλα του. Πάγωσαν όταν είδαν την εικόνα και ξέσπασαν σε κλάματα.

Ασπρόπυργος: Πώς έγινε το τροχαίο με το πατίνι που οδηγούσε 12χρονος

«400 παιδιά νοσηλεύτηκαν πέρυσι. Φέτος έχουμε ξεπεράσει τα 150 παιδιά στους πρώτους τρεις μήνες», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος για τα τροχαία με πατίνι.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δουν τι έχει συμβεί.

Η ανάρτηση του 12χρονου για το παιδί που σκοτώθηκε με πατίνι στην Ηλεία

Ο 12χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Τραγική ειρωνεία; Πριν από λίγες ημέρες είχε ανεβάσει ανάρτηση στην οποία έγραφε «Συλληπητήρια Κώστα» αναφερόμενος στον 13χρονο που παρασύρθηκε από αγροτικό ενώ οδηγούσε το πατίνι του και έχασε τη ζωή του στην Ηλεία.

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος

Ο 12χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση. Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και σοβαρά τραύματα στον θώρακα, όπως μετέδωσε ο Μάνος Σωτηρόπουλος στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφθασε στο σημείο του τροχαίου σε λιγότερο από 8 λεπτά. Οι διασώστες του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες για να ελέγξουν την αιμορραγία στο κεφάλι και τον μετέφεραν στο Θριάσιο παρόλο που δεν εφημέρευε, διότι ήταν το κοντινότερο νοσοκομείο.

Ο 12χρονος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παίδων και υποβάλλεται σε χειρουργείο, με τις επόμενες ώρες να είναι κρίσιμες.

 

