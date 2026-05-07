Ακούγεται απίστευτο κι όμως συνέβη. Μια κοπέλα, 16 ετών, σώθηκε χθες από θαύμα ενώ έπεσε στο κενό από ύψος 50 μέτρων στη διώρυγα της Κορίνθου. Ο Γιάννης Σωτηρόπουλος βρέθηκε στα Ίσθμια, στο σημείο όπου ανασύρθηκε ζωντανό το κορίτσι και μίλησε αποκλειστικά με τον άνθρωπο που την εντόπισε.

Συγκλονίζει η περιγραφή στο Star του χειριστή της βυθιζόμενης γέφυρας στα Ίσθμια, Δημήτρη Λούβρη, που εντόπισε πρώτος το 16χρονο κορίτσι να παλεύει να σωθεί μέσα στο νερό, μετά από μυστηριώδη πτώση στο κενό.

«Με ειδοποίησαν από τον Πύργο ότι κάποια κοπέλα έπεσε στον Ισθμό. Βγήκα έξω, κοίταξα με τα κιάλια και την είδα περίπου στα 200 μέτρα. Είδα το χέρι της που το κούναγε και φώναζε και επειδή τα ρεύματα ερχόντουσαν προς τα κάτω, την έβγαλε εδώ».

Για το πρωτοφανές περιστατικό να γλιτώνει κάποιος από πτώση, από ύψος 50 μέτρων μέσα στο υδάτινο κανάλι του Ισθμού, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, όπου ανασύρθηκε, δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Μετά την πτώση από τόσο μεγάλο ύψος, το κορίτσι, κολύμπησε για μεγάλη απόσταση και την ανέσυραν στο ύψος της βυθιζόμενης γέφυρας στα Ίσθμια.



«Η κοπέλα είχε Θεία βοήθεια, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά» λέει κάτοικος της Κορίνθου.

Η 16χρονη νοσηλεύεται με κάταγμα σπονδυλικής στήλης στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Σύμφωνα με τους γιατρούς της πάντως, η κατάστασή της χαρακτηρίζεται καλή.

Το περιστατικό αυτό μπορεί να είχε αίσιο τέλος, όμως, αναδεικνύει για άλλη μια φορά τα ελλιπή μέτρα προστασίας στη διώρυγα του Ισθμού.



