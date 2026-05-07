Κόρινθος:Συγκλονίζει στο Star ο άνθρωπος που εντόπισε τη 16χρονη στον Ισθμό

«Την είδα με τα κιάλια, κούναγε το χέρι της και φώναζε»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.05.26 , 00:16 MasterChef: Αλλαγές φέρνουν τα πάνω κάτω στις δύο μπριγάδες
08.05.26 , 00:15 MasterChef: Αυτός ο παίκτης δεν κατάφερε να μπει στη 12άδα
07.05.26 , 23:30 MasterChef: Dashi τομάτας με κοπανιστή Καλύμνου, κουλούρα και μύδια ποσέ
07.05.26 , 23:10 Ιδιωτικό χρέος: Νέο πακέτο παρεμβάσεων - Τι αλλάζει
07.05.26 , 22:53 Χαλάνδρι: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του «Θαμνάκια»
07.05.26 , 22:48 Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα
07.05.26 , 22:10 MasterChef: Ποιον προστάτεψε ο Μιχάλης από την μπριγάδα του;
07.05.26 , 22:08 Κλήρωση Τζόκερ 7/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 9.200.000 ευρώ
07.05.26 , 22:05 MasterChef: Ο Φίλιπ ξανά στον «τάκο» - «Τι να πώ; Κουράστηκα»
07.05.26 , 22:03 Κρήτη: Προφυλακίστηκε το ζευγάρι για τη δολοφονία του 21χρονου
07.05.26 , 21:57 Κόρινθος:Συγκλονίζει στο Star ο άνθρωπος που εντόπισε τη 16χρονη στον Ισθμό
07.05.26 , 21:55 MasterChef: Το γλυκό χάρισε τη νίκη στην μπλε μπριγάδα στην Ομαδική
07.05.26 , 21:32 Προσωρινή συμφωνία Ιράν - ΗΠΑ: Ποια είναι τα τρία στάδιά της
07.05.26 , 21:07 Τι περιλαμβάνει η πρόταση της ΝΔ για αλλαγή σε 30 άρθρα του Συντάγματος
07.05.26 , 21:02 Casual αλλά εκθαμβωτική: Η νέα εμφάνιση της Σίσσυς Χρηστίδου
Βόλτα στη Γλυφάδα για τον Εβάν Φουρνιέ, με τη σύζυγο και τα παιδιά τους
Γιώργος Μαζωνάκης: Με ποδιά και κουτάλα στην κουζίνα Μονής στο Άγιο Όρος
Σία Κοσιώνη: Η αινιγματική απάντηση για το «διαζύγιο» με τον ΣΚΑΪ
Απεργία 13/5: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία
MasterChef: Η σχεδόν τέλεια αντιγραφή -  «9/10 εδώ δε βρίσκω κάτι άλλο»
Ιωάννα Σουλιώτη: Σπάνια εμφάνιση με τον πρώην σύζυγο & την κόρη τους
Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα
Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
Τραγωδία στην Κηφισιά: Νεκρή ηλικιωμένη σε ασανσέρ
Νατάσα Θεοδωρίδου: Η πρώτη δημόσια έξοδος με τον σύντροφό της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Γιάννης Σωτηρόπουλος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (7/5/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ακούγεται απίστευτο κι όμως συνέβη. Μια κοπέλα, 16 ετών, σώθηκε χθες από θαύμα ενώ έπεσε στο κενό από ύψος 50 μέτρων στη διώρυγα της Κορίνθου. Ο Γιάννης Σωτηρόπουλος βρέθηκε στα Ίσθμια, στο σημείο όπου ανασύρθηκε ζωντανό το κορίτσι και μίλησε αποκλειστικά με τον άνθρωπο που την εντόπισε. 

Κόρινθος: 15χρονη έπεσε από τον ισθμό από ύψος 50 μέτρων

Συγκλονίζει στο Star ο άνθρωπος που εντόπισε τη 16χρονη στον Ισθμό Κορίνθου

Συγκλονίζει η περιγραφή στο Star του χειριστή της βυθιζόμενης γέφυρας στα Ίσθμια, Δημήτρη Λούβρη, που εντόπισε πρώτος το 16χρονο κορίτσι να παλεύει να σωθεί μέσα στο νερό, μετά από μυστηριώδη πτώση στο κενό.

«Με ειδοποίησαν από τον Πύργο ότι κάποια κοπέλα έπεσε στον Ισθμό. Βγήκα έξω, κοίταξα με τα κιάλια και την είδα περίπου στα 200 μέτρα. Είδα το χέρι της που το κούναγε και φώναζε και επειδή τα ρεύματα ερχόντουσαν προς τα κάτω, την έβγαλε εδώ».

Συγκλονίζει στο Star ο άνθρωπος που εντόπισε τη 16χρονη στον Ισθμό Κορίνθου

Για το πρωτοφανές περιστατικό να γλιτώνει κάποιος από πτώση, από ύψος 50 μέτρων μέσα στο υδάτινο κανάλι του Ισθμού, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, όπου ανασύρθηκε, δεν πίστευαν στα μάτια τους.     

Μετά την πτώση από τόσο μεγάλο ύψος, το κορίτσι, κολύμπησε για μεγάλη απόσταση και την ανέσυραν στο ύψος της βυθιζόμενης γέφυρας στα Ίσθμια.

«Η κοπέλα είχε Θεία βοήθεια, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά» λέει κάτοικος της Κορίνθου.

Η 16χρονη νοσηλεύεται με κάταγμα σπονδυλικής στήλης στο Νοσοκομείο Παίδων  «Αγία Σοφία». Σύμφωνα με τους γιατρούς της πάντως, η κατάστασή της χαρακτηρίζεται καλή. 

Το περιστατικό αυτό μπορεί να είχε αίσιο τέλος, όμως, αναδεικνύει για άλλη μια φορά τα ελλιπή μέτρα προστασίας στη διώρυγα του Ισθμού.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΣΘΜΟΣ
 |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
 |
15ΧΡΟΝΗ
 |
ΠΤΩΣΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top