Κόρινθος: 15χρονη έπεσε από τον ισθμό από ύψος 50 μέτρων

Πώς βρέθηκε στη θάλασσα – Πρόσφατα είχε εντοπιστεί νεκρή μία 17χρονη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.05.26 , 11:05 Χανταϊός: Ένα ζευγάρι Ολλανδών που πήγαν να μετρήσουν πουλιά οι ασθενείς 0
07.05.26 , 10:54 Τουρίστας στην Κω κέρδισε τη «μάχη» της ξαπλώστρας και αποζημιώθηκε!
07.05.26 , 10:39 Eurovision 2026 - Βικτώρια Χαλκίτη: Ο Akylas, η Κύπρος και το Bangaranga!
07.05.26 , 10:31 Το ΚΘΒΕ παρουσιάζει «Το 3%» της βραβευμένης Βίλης Σωτηροπούλου
07.05.26 , 10:13 Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουνίου 2026 - Οι ημερομηνίες
07.05.26 , 10:05 Νατάσα Θεοδωρίδου: Η πρώτη δημόσια έξοδος με τον σύντροφό της
07.05.26 , 10:04 Eurovision 2026: Η συγκινητική εξομολόγηση της νονάς του Akyla, Χρύσας
07.05.26 , 09:38 «Δεν είναι δεμένο σωστά»: Νεκρή 16χρονη που έπεσε από το zip line στην Κίνα
07.05.26 , 09:31 Ρουμελιώτη - Κατσούλης: H εντυπωσιακή διακόσμηση στο baby shower
07.05.26 , 09:19 Μέγκαν Μαρκλ: Η σπάνια φωτογραφία του πρίγκιπα Χάρι με τον γιο τους Άρτσι
07.05.26 , 09:08 Μπόμπα για Βερνίκου: «Θεώρησαν ότι έχουμε τσακωθεί γιατί δε βγαίνουμε πολύ»
07.05.26 , 09:05 Ford: Τα ηλεκτρικά μοντέλα που προσφέρουν οικονομικές μετακινήσεις
07.05.26 , 09:03 Εβίτα Περόν: Ποια ήταν η γυναίκα που λατρεύτηκε ως «Aγία» στην Αργεντινή
07.05.26 , 09:02 Αγοραστή Αρβανίτη:Οι σπουδές, τα παιδιά & ο γάμος με τον Θανάση Τσαλταμπάση
07.05.26 , 09:01 Κόρινθος: 15χρονη έπεσε από τον ισθμό από ύψος 50 μέτρων
MasterChef: Comfort ή fine dining; Οι κριτές επέλεξαν το καλύτερο μενού
Απεργία 13/5: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία
Tρεις διαφορετικές συνταγές για μπεσαμέλ
Νατάσα Θεοδωρίδου: Η πρώτη δημόσια έξοδος με τον σύντροφό της
Κρήτη: Η κοπέλα του Νικήτα είδε live την εκτέλεσή του μέσω βιντεοκλήσης
Η Ελένη Φουρέιρα κάνει πατίνια με τον γιο της - Η τρυφερή στιγμή στο πάρκο
Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
Συναγερμός για τον χανταϊό - Εντοπίστηκαν κρούσματα και στην Ευρώπη
Κόρινθος: 15χρονη έπεσε από τον ισθμό από ύψος 50 μέτρων
Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα – Ταρακουνήθηκε και η Αττική
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες Intimenews
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μια 15χρονη έπεσε από ύψος 50 μέτρων στον Ισθμό της Κορίνθου και βρέθηκε στη θάλασσα.
  • Κατάφερε να βγει μόνη της από το νερό και καθοδηγήθηκε από αστυνομικούς για να φτάσει σε ασφαλές σημείο.
  • Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για πρώτες βοήθειες και θα διακομιστεί στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.
  • Πριν λίγες μέρες, μια 17χρονη εντοπίστηκε νεκρή στην ίδια περιοχή, με ψυχολογικά προβλήματα.
  • Η σορός της 17χρονης ανασύρθηκε με τη βοήθεια ιδιώτη δύτη και του Λιμενικού, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές χθες όταν μια 15χρονη έπεσε από ύψος 50 μέτρων στον Ισθμό της Κορίνθου και βρέθηκε στη θάλασσα. 

Επιχείρηση διάσωσης 15χρονης στον Ισθμό 1

Σύμφωνα με πληροφορίες το κορίτσι κατάφερε να βγει μόνο του από το νερό, ενώ στο σημείο έσπευσαν περαστικοί για να τη βοηθήσουν μέχρι να φτάσουν η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. 

Κόρινθος: Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr περαστικός είδε τη 15χρονη να κινείται στην περιοχή του Ισθμού, κοντά στα πρανή και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, καθώς φοβήθηκε ότι θα έκανε κακό στον εαυτό της. 

Επιχείρηση διάσωσης 15χρονης στον Ισθμό 2

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας και στελέχη του Λιμενικού, που βρήκαν τη 15χρονη να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας, έχοντας τις αισθήσεις της. 

Ισθμός Κορίνθου: Ανασύρθηκε σορός 17χρονης από τα νερά της Διώρυγας

Οι αστυνομικοί άρχισαν να της μιλούν και την καθοδήγησαν, ώστε να βγει σε ασφαλές σημείο. Η ανήλικη, ακολουθώντας τις οδηγίες τους, κολύμπησε για 20 λεπτά περίπου μέχρι τη βυθιζόμενη γέφυρα στα Ίσθμια, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να την ανασύρουν με ασφάλεια. 

Η 15χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις. Φέρεται να έχει τραυματιστεί στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες θα διακομιζόταν στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση από τους γιατρούς. 

Κόρινθος: 17χρονη εντοπίστηκε νεκρή στον Ισθμό

Πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 17 Απριλίου 2026, μια 17χρονη εντοπίστηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην είσοδο της Διώρυγας, στην περιοχή της Ποσειδωνίας. 

Όπως έγινε γνωστό, η ανήλικη είχε φύγει από το σπίτι της στη Φιλοθέη το βράδυ της προηγούμενης μέρας, λέγοντας στους γονείς της ότι θα πήγαινε στο φροντιστήριό της στο Μαρούσι. Δεν επέστρεψε όμως στο σπίτι της και λίγες ώρες αργότερα δηλώθηκε η εξαφάνισή της, με την οικογένειά να αναφέρει ότι βρισκόταν σε έντονη ψυχολογική πίεση. 

Σύμφωνα με πληροφορίες το κορίτσι που θα έκλεινε τα 18 είχε αφήσει κι ένα σημείωμα, στο οποίο αναφερόταν στην ψυχική της κατάσταση. 

Η σορός της 17χρονης είχε ανασυρθεί με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη και στελεχών του Λιμενικού, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
 |
ΙΣΘΜΟΣ
 |
15ΧΡΟΝΗ
 |
ΠΤΩΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top