Συναγερμός σήμανε στις αρχές χθες όταν μια 15χρονη έπεσε από ύψος 50 μέτρων στον Ισθμό της Κορίνθου και βρέθηκε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κορίτσι κατάφερε να βγει μόνο του από το νερό, ενώ στο σημείο έσπευσαν περαστικοί για να τη βοηθήσουν μέχρι να φτάσουν η αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr περαστικός είδε τη 15χρονη να κινείται στην περιοχή του Ισθμού, κοντά στα πρανή και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, καθώς φοβήθηκε ότι θα έκανε κακό στον εαυτό της.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας και στελέχη του Λιμενικού, που βρήκαν τη 15χρονη να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας, έχοντας τις αισθήσεις της.

Οι αστυνομικοί άρχισαν να της μιλούν και την καθοδήγησαν, ώστε να βγει σε ασφαλές σημείο. Η ανήλικη, ακολουθώντας τις οδηγίες τους, κολύμπησε για 20 λεπτά περίπου μέχρι τη βυθιζόμενη γέφυρα στα Ίσθμια, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να την ανασύρουν με ασφάλεια.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις. Φέρεται να έχει τραυματιστεί στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες θα διακομιζόταν στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση από τους γιατρούς.

Κόρινθος: 17χρονη εντοπίστηκε νεκρή στον Ισθμό

Πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 17 Απριλίου 2026, μια 17χρονη εντοπίστηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην είσοδο της Διώρυγας, στην περιοχή της Ποσειδωνίας.

Όπως έγινε γνωστό, η ανήλικη είχε φύγει από το σπίτι της στη Φιλοθέη το βράδυ της προηγούμενης μέρας, λέγοντας στους γονείς της ότι θα πήγαινε στο φροντιστήριό της στο Μαρούσι. Δεν επέστρεψε όμως στο σπίτι της και λίγες ώρες αργότερα δηλώθηκε η εξαφάνισή της, με την οικογένειά να αναφέρει ότι βρισκόταν σε έντονη ψυχολογική πίεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κορίτσι που θα έκλεινε τα 18 είχε αφήσει κι ένα σημείωμα, στο οποίο αναφερόταν στην ψυχική της κατάσταση.

Η σορός της 17χρονης είχε ανασυρθεί με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη και στελεχών του Λιμενικού, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.