Έβελυν Ασουάντ: «Αν έχουμε κάποιον να υπερβούμε στη ζωή είναι ο εαυτός μας»

Όσα είπε η ηθοποιός από τη σειρά Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έβελυν Ασουάντ και ο Βασίλης Μαυρογεωργίου συζήτησαν για τον έρωτα και τις σχέσεις στην εκπομπή "Καλύτερα αργά".
  • Ο Μαυρογεωργίου τόνισε ότι ο ουσιαστικός έρωτας απαιτεί δουλειά και δεν βασίζεται στον αρχικό ενθουσιασμό.
  • Η Ασουάντ δήλωσε ότι δεν μπορεί να ερωτευτεί μόνο από την εικόνα και ότι η ουσία προκύπτει από τη γνωριμία.
  • Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σημασία της αυτογνωσίας και της προσωπικής αναζήτησης στη σύγχρονη κοινωνία.
  • Και οι δύο καλλιτέχνες συμφώνησαν ότι οι εξωτερικές πιέσεις απαιτούν καθημερινή προσπάθεια για να βρουν την αλήθεια τους.

Με αφορμή την παράσταση Astoria, η Έβελυν Ασουάντ κι ο Βασίλης Μαυρογεωργίου μίλησαν για τον έρωτα, τη σχέση με τον εαυτό και τα ραντεβού στην εποχή των apps, ως καλεσμένοι της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή Καλύτερα αργά του Action 24

Η ηθοποιός κι ο ηθοποιός/σκηνοθέτης αναφέρθηκαν τόσο στον τρόπο που ξεκινά μια σχέση όσο και στη δυσκολία που υπάρχει σήμερα στην προσωπική αναζήτηση, σε μια συζήτηση που συνδύασε εμπειρίες από την καθημερινότητα με πιο γενικές τοποθετήσεις για τον έρωτα και τη συνύπαρξη.

Όσα είπε ο Βασίλης Μαυρογεωργίου για τον έρωτα

Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου είπε ότι δεν βλέπει τον αρχικό ενθουσιασμό ως βάση για κάτι ουσιαστικό. «Δεν πιστεύω στον ενθουσιασμό. Δηλαδή, οι άνθρωποι ενθουσιαζόμαστε εύκολα, παθαίνουμε κάτι και μετά έρχεται η πραγματικότητα. Θεωρώ ότι αν η σχέση είναι ουσιαστική, ξεκινάει από εκεί και μετά. Και είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς», ανέφερε.

Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό

Σε άλλο σημείο, ο σκηνοθέτης μίλησε και για ένα εφηβικό double date που, όπως περιέγραψε, ήταν ιδιαίτερα άβολο. «Με τον Χρυσόστομο ήμασταν διπλανοί στο θρανίο σε όλα τα χρόνια του σχολείου. Και το πρώτο ραντεβού που έχω βγει ποτέ στη ζωή μου, με κοπέλα, ήταν μαζί με τον Χρυσόστομο, με δίδυμα κορίτσια, δύο πολύ καλά κορίτσια. Ήταν ένα πραγματικά πολύ αμήχανο, χωρίς καμία χημεία ραντεβού, στο γυμνάσιο, νομίζω κιόλας. Πραγματικά σχεδόν μια εφιαλτική κατάσταση, όπου την αρνητική ενέργεια τη βίωνες εις διπλούν. Ήταν σαν να σε απορρίπτει ο κόσμος όλος!».

Η θέση της Έβελυν Ασουάντ για τις σχέσεις

Η Έβελυν Ασουάντ είπε ότι δεν της είναι εύκολο να ερωτευτεί κάποιον μόνο από την εικόνα του και εξήγησε ότι για εκείνη η ουσία μιας σχέσης προκύπτει μέσα από τη γνωριμία. «Δεν μπορώ να διανοηθώ να παντρευόμουν μια φωτογραφία, χωρίς να γνωρίζω έναν άνθρωπο απλώς και μόνο από μια εικόνα. Δεν έχω ερωτευτεί ποτέ έτσι. Συνήθως πρέπει να τον γνωρίσω τον άλλον, γιατί η πρώτη εικόνα για μένα είναι πολύ επιφανειακή. Το βάθος κρύβεται μετά στη γνωριμία και σε μια πιο βαθιά επικοινωνία. Πρέπει να τον ακούσω τον άλλον να μιλάει για να αντιληφθώ. Δεν είναι αδύνατο να συμβαίνει, απλά θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο να πετύχει ο συνδυασμός».

Έβελυν Ασουάντ: Η τραγουδίστρια των Pagan στον ρόλο της «Ασπασίας»

Η ηθοποιος που απολαμβάνουμε στη σειρά του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, μίλησε επίσης για τη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του και για την προσπάθεια να σταθεί κανείς μέσα στη σύγχρονη κοινωνία. Με αφορμή ερώτηση για το αν οι «καλοί άνθρωποι» είναι καλοί για όλους ή μόνο για όσους ταιριάζουν με τον χαρακτήρα μας, απάντησε ότι: «Όλα ξεκινάνε από μέσα μας, αν έχουμε κάποιον να υπερβούμε στη ζωή, είναι ο εαυτός μας».

Η Έβελυν Ασουάντ στο Σπίτι δίπλα στο ποτάμι

Η ίδια πρόσθεσε πως δίνει καθημερινά τη δική της μάχη για να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρχει μέσα στο σημερινό περιβάλλον. «Παλεύω να δω πώς να υπάρχω εγώ μέσα σε αυτή την κοινωνία. Γιατί η κοινωνία είναι αυτή που είναι. Κι είναι στο δικό μας χέρι να κάνουμε τη δική μας αναζήτηση, την έρευνα, να βρούμε ποιοι είμαστε και τελικά την αλήθεια μας στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Έβελυν Ασουάντ.

Κλείνοντας τη σκέψη της, σημείωσε ότι οι εξωτερικές πιέσεις είναι συνεχείς και απαιτούν καθημερινή προσπάθεια: «Όλοι αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες μάς βομβαρδίζουν καθημερινά, αλλά είναι κι αυτό ένα καθημερινό στοίχημα και μια καθημερινή προσπάθεια».

