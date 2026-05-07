Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Μαΐου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

07.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Μαΐου
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 7 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Ιουβεναλίου Ακακίου και Κοδράτου. Επίσης, σήμερα εορτάζεται Του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Ιουβεναλίου, Ακακίου (και Κοδράτου) στις 7 Μαΐου. Σύμφωνα με τον Συναξαριστή, ο Άγιος Ακάκιος μνημονεύεται ως Μάρτυρας, συχνά συνδεόμενος με την Καππαδοκία, ο οποίος έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου δια ξίφους.


Ο Άγιος Ιουβενάλιος ήταν μάρτυρας της ίδιας περιόδου και τιμάται μαζί με τον Ακάκιο και τον Κοδράτο.

Την ίδια ημέρα (7 Μαΐου) η Εκκλησία εορτάζει και την εμφάνιση του σημείου του Τιμίου Σταυρού στον ουρανό επί Κωνσταντίου. 

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

 

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:22 και θα δύσει στις 20:21. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 59 λεπτά.

Σελήνη 19.8 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Κωδικών Πρόσβασης

Η πρώτη Πέμπτη κάθε Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια Ημέρα Κωδικών Πρόσβασης (World Password Day), με πρωτοβουλία επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας κι έχει ως σκοπό να υπενθυμίσει τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που παρέχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου.

Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι των διαφόρων ειδών κυβερνοεπιθέσεων και λιγοστεύει οι πιθανότητες να γνωστοποιηθούν σε τρίτους ευαίσθητα προσωπικά και περιουσιακά δεδομένα.

 

