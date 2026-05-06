Καταγγελία:Οδηγοί αστικών δήλωναν ασθένεια & δούλευαν σε τουριστικά γραφεία

Τι λέει στο STAR ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (6/5/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το υπουργείο Μεταφορών διερευνά καταγγελίες ότι οδηγοί αστικών λεωφορείων εργάζονται σε τουριστικά γραφεία ενώ δηλώνουν ασθένεια.
  • 700 από τους 2.700 οδηγούς αστικών λεωφορείων στην Αττική δήλωναν ασθένεια, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
  • 150 οδηγοί έχουν επιστρέψει στο τιμόνι, 300 βρίσκονται σε διαδικασία ανάκλησης διπλώματος, και 250 έχουν δηλώσει αποχώρηση.
  • Οι οδηγοί αντιτείνουν ότι η έλλειψη προσωπικού επιβαρύνει τη συγκοινωνία και ζητούν στοιχεία από το υπουργείο.
  • Οι τουριστικές επιχειρήσεις προσλαμβάνουν οδηγούς αστικών λεωφορείων λόγω έλλειψης διαθέσιμων οδηγών.

«Ξεκαθάρισμα» επιχειρεί να κάνει το υπουργείο Μεταφορών στους οδηγούς αστικών λεωφορείων, οι οποίοι με πρόσχημα τα προβλήματα υγείας, όχι μόνο δεν πιάνουν τιμόνι, αλλά έχουν και το θράσος να δουλεύουν ως οδηγοί σε τουριστικές επιχειρήσεις. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Σωτηρόπουλου.   

Απίστευτα πράγματα φαίνεται πως αποκάλυψαν οι ιατρικοί έλεγχοι, που ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών σε 700 οδηγούς αστικών λεωφορείων στην Αττική. Τι έκαναν; Επικαλούμενοι λόγους υγείας, δεν έπιαναν τιμόνι και ενώ περίμεναν να περάσουν υγειονομικές επιτροπές, υπήρξαν καταγγελίες πως δούλευαν ως οδηγοί σε τουριστικά γραφεία. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποκάλυψε στο STAR πως από τους 2.700 οδηγούς αστικών λεωφορείων της Αττικής οι 700 από πέρσι δήλωναν ασθένεια.

Κυρανάκης: «250 οδηγοί έχουν δηλώσει διάθεση αποχώρησης από την ΟΣΥ»

«Έχουν ολοκληρωθεί οι ιατρικοί έλεγχοι. Οι 150 απ’ αυτούς έχουν ήδη επιστρέψει στο τιμόνι, 300 έχουνε μπει στη διαδικασία ανάκλησης του διπλώματος, άρα δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά σε μια άλλη τουριστική επιχείρηση ή οπουδήποτε αλλού και οι υπόλοιποι 250 έχουν δηλώσει διάθεση αποχώρησης από την ΟΣΥ για να μην επιβαρύνεται άλλο ο Έλληνας φορολογούμενος», είπε ο κ. Κυρανάκης. 

Από τη μεριά τους, οι οδηγοί απαντούν: «Το να λέμε ότι λείπουν 250 οδηγοί από το συγκοινωνιακό έργο της Αττικής, αυτό είναι εις βάρος και της εταιρείας αλλά εις βάρος και του επιβατικού κοινού. Για να απαντήσουμε σ' αυτές τις κατηγορίες του υπουργού να μας κοινοποιήσει τα στοιχεία». Αυτά είναι τα λόγια το Λεωνίδα Σκουλού, μέλους ΔΣ του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ. 

Γιατί οι τουριστικές επιχειρήσεις απασχολούν οδηγούν αστικών λεωφορείων;

Γιατί όμως οι τουριστικές επιχειρήσεις φτάνουν στο σημείο ν' απασχολούν ακόμα και οδηγούς αστικών λεωφορείων; 

«Γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί...», απαντούν οι ίδιοι οι οδηγοί. 

 

