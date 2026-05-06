Άρωμα Ελλάδας θα έχει η νέα ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου στην οποία παίζουν πολλοί ξένοι ηθοποιοί ανάμεσα σ’ αυτούς Σαρλότ Γκενσμπούρ, τον Έντγκαρ Ραμίρες και την Άναμπελ Γουάλις.Πρόκειται για τη νέα σατιρική κωμωδία του γνωστού σκηνοθέτη ο οποίος έχει επίσης σκηνοθετήσει τις ταινίες Suntan, Bank Bang, Monday, Wasted Youth.

Σαρλότ Γκενσμπούρ/ φωτογραφία από apimages/ Evan Agostini

Το Oh, How Fun! , το οποίο θα παρουσιαστεί στο Marché du Film των Καννών, ακολουθεί την εύπορη βρετανική οικογένεια Skidmore και τους καλεσμένους της, οι οποίοι περνούν τις διακοπές τους σε μια πολυτελή βίλα στην Αντίπαρο.

Μάκης Παπαδημητρίου/ ndpphoto.gr

Λουκούλεια γεύματα, μπάνιο στις πισίνες αλλά κυρίως “ φάρσες”. Μία εξ’ αυτών πάει μάλιστα τελείως στραβά προκαλώντας χάος. Στο cast συμμετέχει και μία ηθοποιός που έγινε γνωστή από το Game of Thrones αλλά και Έλληνες ηθοποιοί όπως ο Μάκης Παπαδημητρίου, η Αγγελική Παπούλια, Σπύρος Δαδανίδης ενώ αναμένεται σύντομα να ανακοινωθούν κι άλλα ονόματα.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στη χρονιά.