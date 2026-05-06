Ολοκληρώθηκε το μαγειρικό σκέλος της Ομαδικής Δοκιμασίας, με τους κριτές να δοκιμάζουν το fine dining μενού της κόκκινης μπριγάδας και το comfort μενού της μπλε, ξεκινώντας από τα ορεκτικά.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και ο Σωτήρης Κοντιζάς διαφώνησαν αρχικά ως προς τον όρο «comfort», δίνοντας ο καθένας τη δική του ερμηνεία.

MasterChef: Το ορεκτικό της κόκκινης μπριγάδας

Στη συνέχεια, εξέφρασαν διαφορετική άποψη σχετικά με το ποιο ορεκτικό ήταν το καλύτερο. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έδειξε την προτίμησή του στο πιάτο της κόκκινης ομάδας, το οποίο επιμελήθηκε ο Πάνος, σημειώνοντας πως εξυπηρετούσε πλήρως τον σκοπό του: «Είναι δύο πολύ ωραίες προσπάθειες, τεχνικά και γευστικά. Θεωρώ ότι της κόκκινης είναι το απόλυτο. Μου θυμίζει λαδερά φασολάκια 100%», ανέφερε χαρακτηριστικά.

MasterChef: Το ορεκτικό της μπλε μπριγάδας

Από την άλλη πλευρά, ο Σωτήρης Κοντιζάς εξήγησε γιατί προτιμά το πιάτο της μπλε ομάδας: «Εγώ, σε αυτό που είπε ο Λεωνίδας για τα φασολάκια των κόκκινων, θεωρώ ότι έχουν πετύχει το απόλυτο -αν έχουμε λαδερά φασολάκια αλλιώς στο πιάτο- αν αφαιρέσουμε τη μους με τη φέτα από το πιάτο και βάλουμε σταγόνες από αυτό το στοιχείο», σχολίασε.

Τη δική του οπτική πρόσθεσε και ο Πάνος Ιωαννίδης, εστιάζοντας στις αναλογίες: «Το μόνο που θα κρίνω είναι οι αναλογίες. Η αναλογία των μπλε, για μένα, είναι πολύ πιο σωστή. Η αναλογία των κόκκινων, σε σχέση με την κρέμα, τρώω περισσότερο κρέμα φέτας παρά από πάνω αυτό το πολύ ωραίο και καλοστημένο θέμα που έχουν βάλει με τη σαλάτα», ανέφερε.

«Κι εγώ με τον Πάνο συμφωνώ», συμπλήρωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

MasterChef: Η διαφωνία των κριτών σχετικά με τα ορεκτικά των δύο μπριγάδων

Κλείνοντας, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υπογράμμισε τη σημασία της δημιουργικής διαφωνίας: «Εντάξει, παιδιά, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε. Ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά και νόστιμα, και είναι θετικό ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου έχουμε δύο πολύ καλές προσπάθειες και μπορούμε να διαφωνούμε δημιουργικά», τόνισε, δείχνοντας τον σεβασμό του στις απόψεις των συναδέλφων του, ακόμη κι αν δεν ταυτίζονται με τη δική του.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef