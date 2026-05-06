Χριστίνα Παππά: Βόλτα στα μαγαζιά με την Άννα Μπεζάν και την εγγονή της

Fashion icon η μικρή Χριστίνα - Νεκταρία!

  • Η Χριστίνα Παππά και η νύφη της, Άννα Μπεζάν, έκαναν βόλτα στη Γλυφάδα με την εγγονή τους.
  • Η μικρή Χριστίνα Νεκταρία εντυπωσίασε με το στιλ της και το παιχνίδι της.
  • Η οικογένεια είναι προτεραιότητα για τη Χριστίνα Παππά, που διατηρεί στενές σχέσεις με την Άννα Μπεζάν.
  • Η Νεκταρία, κόρη της Άννας και του Δημήτρη Παππά, γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 2022 και έχει αναρρώσει από βρεφικό διαβήτη.
  • Η οικογένεια απολαμβάνει ευτυχισμένες στιγμές μαζί.

Μια χαλαρή βόλτα στα νότια προάστια απόλαυσαν πρόσφατα η Χριστίνα Παππά μαζί με τη νύφη της, Άννα Μπεζάν, και την εγγονή της, η οποία πήρε το όνομά της.

Άννα Μπεζάν - Δημήτρης Παππάς: Η κόρη τους, Χριστίνα Νεκταρία έγινε τριών!

Ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» τις δύο γυναίκες σε κεντρικό σημείο της Γλυφάδας να περπατούν ανέμελες ανάμεσα στα μαγαζιά, αρκετά από τα οποία επισκέφθηκαν, όπως μαρτυρούν και οι shopping bags που κρατούσαν.

Δίπλα τους βρισκόταν η μικρή Χριστίνα Νεκταρία, η οποία «έκλεψε» τις εντυπώσεις με το στιλ και τη γλυκύτητά της. Η μικρή φορούσε μια εντυπωσιακή καμπαρντίνα συνδυασμένη με τζιν, ενώ δεν σταμάτησε στιγμή να παίζει με το αγαπημένο της παιχνίδι.

Η γνωστή επιχειρηματίας βρίσκεται πάντα κοντά στα αγαπημένα της πρόσωπα, καθώς για εκείνη η οικογένεια αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Από την άλλη πλευρά, η Άννα Μπεζάν διατηρεί άριστες σχέσεις με την πεθερά της, Χριστίνα Παππά, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις συχνές κοινές εμφανίσεις και εξόδους τους.

Χριστίνα Παππά: Για shopping με την Άννα Μπεζάν και την εγγονή της / NDP Photo Agency - Νίκος Ζότος

Η κόρη της Άννας Μπεζάν και του Δημήτρη Παππά ήρθε στον κόσμο τον Σεπτέμβριο του 2022, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.

Χρ. Παππά για την εγγονή της: «Είναι το δεύτερο περιστατικό παγκοσμίως»

Θυμίζουμε ότι, κατά τη γέννησή της, η μικρή είχε διαγνωστεί με βρεφικό διαβήτη. Ωστόσο, ευτυχώς όλα εξελίχθηκαν ομαλά και σήμερα χαίρει άκρας υγείας.

 

 

 

 

Follow us:

