Άννα Μπεζάν - Δημήτρης Παππάς: Η κόρη τους, Χριστίνα Νεκταρία έγινε τριών!

Δείτε όσα αποκάλυψε πρόσφατα η Χριστίνα Παππά για την εγγονούλα της στο Breakfast@Star

Η κόρη της Άννας Μπεζάν και του Δημήτρη Παππά έγινε τριών ετών.

Η μικρή Χριστίνα - Νεκταρία γιόρτασε τα γενέθλιά της σβήνοντας την τούρτα της αγκαλιά με τους γονείς της. Σχετική ανάρτηση στα social media έκανε η ευτυχισμένη μανούλα.

«3 χρόνια αγάπης, 3 χρόνια που μεγαλώνει και η δική μας καρδιά. Χρόνια πολλά μικρό μας θαύμα. Η μαμά και μπαμπάς σε αγαπάνε πάντα», έγραψε στο Instagram η Άννα Μπεζάν.

Η ανάρτηση της Άννας Μπεζάν

Η όμορφη ηθοποιός κι ο επιχειρηματίας σύζυγός της έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, ενώ μοιράζονται συχνά μέσα από τα social media φωτογραφίες και βίντεο της καθημερινότητάς της.

«Καμία λέξη δεν μπορεί να περιγράψει την άνευ όρων αγάπη μου και όταν μιλάω για το παιδί μου κομπιάζω γιατί ό,τι και να πω είναι τόσο λίγο μπροστά σε αυτό που νιώθω», είχε εξομολογηθεί σε παλιότεη συνέντευξή της η Άννα Μπεζάν.

Ιδιαίτερα ξετρελαμένη με την εγγονούλα της είναι η ηθοποιός Χριστίνα Παππά.