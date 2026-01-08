Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Δεν καβάλησα ποτέ το καλάμι»

«Το 2025 ήταν κάπως ιδιαίτερο για εμένα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.01.26 , 12:38 Ακυρώσεις πτήσεων λόγω παγετού στην Ευρώπη: Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις
08.01.26 , 12:13 Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε τη συνταγή του λατρεύουν μικροί και μεγάλοι
08.01.26 , 12:04 Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: O σπαρακτικός επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη
08.01.26 , 11:56 Στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη
08.01.26 , 11:54 Αγρότες: «Κόβουν» στα δύο την Ελλάδα- Κλειστή η Εθνική στο Κάστρο Βοιωτίας
08.01.26 , 11:42 Σέρρες: «Κλαίει στα κρατητήρια, δεν το ήθελε, ήταν η κακιά στιγμή»
08.01.26 , 11:23 To MasterChef 10 κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου!
08.01.26 , 11:08 PEUGEOT SPORT: Οι συνθέσεις πληρωμάτων για το FIA WEC 2026
08.01.26 , 11:06 Χαϊδάρι: Νεκρός 65χρονος πεζός - Παρασύρθηκε από βαν στη Λεωφόρο Αθηνών
08.01.26 , 11:05 Ποιος παίκτης του Παναθηναϊκού είναι κοντά στην έξοδο;
08.01.26 , 10:51 Έξαρση της γρίπης Α με εξαντλητικά συμπτώματα - Πώς να προστατευτούμε
08.01.26 , 10:51 Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Δεν καβάλησα ποτέ το καλάμι»
08.01.26 , 10:47 Ελένη Μενεγάκη - Γιάννης Λάτσιος: Μαζί στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
08.01.26 , 10:45 Θρήνος στη Μινεάπολη για τον θάνατο της 37χρονης από πράκτορες της ICE
08.01.26 , 10:42 Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ
Μάρα Ζαχαρέα: «Πρώτη φορά θα μείνουμε μόνοι μας στο σπίτι με τον Θόδωρο»
Τσιμτσιλή: «Δε το λέω με διάθεση απολογίας – Έτυχε ο θάνατος του Παπαδάκη»
Ελένη Χατζίδου: «Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμένα»
Ελένη Μενεγάκη - Γιάννης Λάτσιος: Μαζί στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
Ο Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»
Τζένη Μπότση: Μετά από 12 χρόνια σχέσης, χώρισαν με τον Αλέξανδρο Μιχαλά
Φοίβος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του
Αιγάλεω: Νεκρός ο ένας οδηγός στο τροχαίο στον Κηφισό
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Δεν καβάλησα ποτέ το καλάμι»/ Βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», η οποία βρέθηκε στο θέατρο «Νέος Ακάδημος» για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της παράστασης «Η Φάλαινα», ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης προχώρησε σε μια βαθιά και ειλικρινή εξομολόγηση για τη ζωή και την επαγγελματική του πορεία.

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Πέθανε ο πατέρας του
 

δαδακαριδης

Ο γνωστός ηθοποιός, αφού ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο, αναφέρθηκε στην τύχη που νιώθει -όχι επειδή κερδίζει το φλουρί- αλλά επειδή περιβάλλεται από όμορφους ανθρώπους.

Ερωτηθείς για τις προσδοκίες και τους στόχους του για το νέο έτος, υπήρξε ιδιαίτερα αποκαλυπτικός, εξηγώντας πως δεν επιδιώκει πλέον μεγάλες αλλαγές ή μεγαλόπνοα πλάνα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η περασμένη χρονιά ήταν κάπως ιδιαίτερη, οπότε δεν κάνω μεγάλα σχέδια», συμπληρώνοντας πως η ουσία για εκείνον πλέον βρίσκεται στο να περνά χρόνο με όσους αγαπά και να συμμετέχει σε δουλειές που έχουν πραγματικό νόημα για την ψυχή του, λέγοντας πως θέλει να κάνει όμορφα πράγματα που «κάτι λένε μέσα του, κάπως μιλάνε».

Συνεχίζοντας τη σκέψη του, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στάθηκε στα μαθήματα που αποκόμισε από το θέατρο και τη συγκεκριμένη, επιτυχημένη παράσταση, τονίζοντας ότι η εμπειρία αυτή τον δίδαξε να μη θεωρεί τίποτα δεδομένο, ούτε καν την ανάσα και κυρίως τους ανθρώπους γύρω. 

Με μια φιλοσοφημένη στάση απέναντι στον χρόνο, ο ταλαντούχος ηθοποιός δήλωσε πως δεν τον αγχώνει καθόλου το μέλλον, καθώς «το αύριο δεν έχει έρθει ακόμα» και «το σήμερα είναι εδώ», ενώ υπογράμμισε πως «πρέπει οπωσδήποτε η καθημερινότητα να έχει τη χάρη της».

Τέλος, μιλώντας για τη νέα γενιά ηθοποιών και τη δική του στάση απέναντι στη δημοσιότητα, ξεκαθάρισε πως η αγάπη του για την τέχνη δεν σχετίζεται με την προσωπική έπαρση. Ανέφερε με ειλικρίνεια πως «είμαι ψώνιο με τη δουλειά μου, όχι με τον εαυτό μου». Εξήγησε πως το επάγγελμά του τον κάνει καλύτερο άνθρωπο όσο παραμένει μέλος μιας ευρύτερης καλλιτεχνικής οικογένειας. Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, «αν πιστέψεις πολύ στον εαυτό σου, τόσος είσαι, εκεί θα έφτανες», καταλήγοντας πως η πραγματική δύναμη βρίσκεται στη συλλογικότητα και στην πίστη σε κάτι ανώτερο από την προσωπική προβολή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ
 |
Η ΦΑΛΑΙΝΑ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top