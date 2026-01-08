Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Δεν καβάλησα ποτέ το καλάμι»

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», η οποία βρέθηκε στο θέατρο «Νέος Ακάδημος» για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της παράστασης «Η Φάλαινα», ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης προχώρησε σε μια βαθιά και ειλικρινή εξομολόγηση για τη ζωή και την επαγγελματική του πορεία.

Ο γνωστός ηθοποιός, αφού ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο, αναφέρθηκε στην τύχη που νιώθει -όχι επειδή κερδίζει το φλουρί- αλλά επειδή περιβάλλεται από όμορφους ανθρώπους.

Ερωτηθείς για τις προσδοκίες και τους στόχους του για το νέο έτος, υπήρξε ιδιαίτερα αποκαλυπτικός, εξηγώντας πως δεν επιδιώκει πλέον μεγάλες αλλαγές ή μεγαλόπνοα πλάνα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η περασμένη χρονιά ήταν κάπως ιδιαίτερη, οπότε δεν κάνω μεγάλα σχέδια», συμπληρώνοντας πως η ουσία για εκείνον πλέον βρίσκεται στο να περνά χρόνο με όσους αγαπά και να συμμετέχει σε δουλειές που έχουν πραγματικό νόημα για την ψυχή του, λέγοντας πως θέλει να κάνει όμορφα πράγματα που «κάτι λένε μέσα του, κάπως μιλάνε».

Συνεχίζοντας τη σκέψη του, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στάθηκε στα μαθήματα που αποκόμισε από το θέατρο και τη συγκεκριμένη, επιτυχημένη παράσταση, τονίζοντας ότι η εμπειρία αυτή τον δίδαξε να μη θεωρεί τίποτα δεδομένο, ούτε καν την ανάσα και κυρίως τους ανθρώπους γύρω.

Με μια φιλοσοφημένη στάση απέναντι στον χρόνο, ο ταλαντούχος ηθοποιός δήλωσε πως δεν τον αγχώνει καθόλου το μέλλον, καθώς «το αύριο δεν έχει έρθει ακόμα» και «το σήμερα είναι εδώ», ενώ υπογράμμισε πως «πρέπει οπωσδήποτε η καθημερινότητα να έχει τη χάρη της».

Τέλος, μιλώντας για τη νέα γενιά ηθοποιών και τη δική του στάση απέναντι στη δημοσιότητα, ξεκαθάρισε πως η αγάπη του για την τέχνη δεν σχετίζεται με την προσωπική έπαρση. Ανέφερε με ειλικρίνεια πως «είμαι ψώνιο με τη δουλειά μου, όχι με τον εαυτό μου». Εξήγησε πως το επάγγελμά του τον κάνει καλύτερο άνθρωπο όσο παραμένει μέλος μιας ευρύτερης καλλιτεχνικής οικογένειας. Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, «αν πιστέψεις πολύ στον εαυτό σου, τόσος είσαι, εκεί θα έφτανες», καταλήγοντας πως η πραγματική δύναμη βρίσκεται στη συλλογικότητα και στην πίστη σε κάτι ανώτερο από την προσωπική προβολή.