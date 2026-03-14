BMW Group: Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, το BMW Group παρέμεινε το 2025 ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων σε αξία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρυσι, το εργοστάσιο της εταιρείας στη Νότια Καρολίνα εξήγαγε σχεδόν 200.000 οχήματα BMW X, με συνολική αξία εξαγωγών 9 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. Από το 2014, το BMW Group έχει εξαγάγει σχεδόν 3 εκατομμύρια οχήματα συνολικής αξίας 113 δισ. δολαρίων ΗΠΑ.

Τα μοντέλα BMW που συναρμολογούνται στο εργοστάσιο του Spartanburg προωθούνται στις αγορές του εξωτερικού κυρίως μέσω του λιμανιού του Charleston και άλλων λιμανιών της ανατολικής ακτής. Επιπλέον, περισσότερα από 14.000 οχήματα BMW διακινήθηκαν με τρένο.Το 2025, οι εργαζόμενοι συναρμολόγησαν 412.799 οχήματα BMW X στο εργοστάσιο των ΗΠΑ. Πρόκειται για τον τρίτο υψηλότερο όγκο παραγωγής στην 32χρονη ιστορία του εργοστασίου.

 

