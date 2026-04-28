Καλαμάτα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε στάβλο - Είχε τραύμα από όπλο στο κεφάλι

Εξετάζεται το σενάριο της ανθρωποκτονίας

28.04.26 , 22:45 Καλαμάτα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε στάβλο - Είχε τραύμα από όπλο στο κεφάλι
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε στάβλο στην Καλαμάτα / Βίντεο Mega
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός άνδρας βρέθηκε σε στάβλο στην Καλαμάτα με τραύμα από όπλο στο κεφάλι.
  • Η σορός εντοπίστηκε από 50χρονη γυναίκα και τον 47χρονο σύντροφό της, οι οποίοι φιλοξενούσαν τον άνδρα.
  • Το θύμα είναι 42χρονος Αλβανός υπήκοος και δεν βρέθηκε το όπλο στον χώρο, ενισχύοντας την υπόθεση εγκληματικής ενέργειας.
  • Εξετάζονται οι συνθήκες διαμονής του και οι επαφές του, συμπεριλαμβανομένης εργασιακής σχέσης με άτομο υπό έρευνα.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα στην Καλαμάτα, μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα με τραύμα στο κεφάλι.

Η σορός εντοπίστηκε σε στάβλο στη Δυτική Παραλία, στην περιοχή Μπουρνιά από μία 50χρονη γυναίκα και τον 47χρονο σύντροφό της, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φιλοξενούσαν τον άνδρα στον συγκεκριμένο χώρο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., αποκλείοντας την περιοχή και ξεκινώντας έρευνες.

Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι το θύμα, 42χρονος υπήκοος Αλβανίας, έφερε τραύμα από όπλο στο κεφάλι. Ωστόσο, το όπλο δε βρέθηκε στον χώρο, γεγονός που περιπλέκει την υπόθεση και ενισχύει τα σενάρια εγκληματικής ενέργειας, αποκλείοντας το σενάριο της αυτοχειρίας. 

Παράλληλα, εξετάζονται οι συνθήκες διαμονής του στον στάβλο, καθώς και οι επαφές του, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε και εργασιακή σχέση με άτομο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης του θύματος. 

