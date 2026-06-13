Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Ιουνίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Τριφυλλίου.

Ο Άγιος Τριφύλλιος ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Λευκωσίας της Κύπρου.

Κοντά στον θαυματουργό Σπυρίδωνα ο Τριφύλλιος μυήθηκε στα μυστήρια του χριστιανισμού. Με τη μελέτη, την προσεκτική ακρόαση, και τον φλογερό ζήλο του κατόρθωσε σε λίγο διάστημα, να γνωρίσει τη χριστιανική πίστη σε όλη της την απλότητα, τη δύναμη και τη δόξα και να χειροτονηθεί από τον Άγιο διάκονος του. Από τη θέση αυτή ο νεαρός μαθητής άρχισε να δείχνει όλες τις ικανότητες και τα χαρίσματα με τα όποια τον προίκισε ο Θεός.

Μαζί θεράπευσαν τον Αυτοκράτορα Κωνστάντιο (337 - 361 μ.Χ.), που έπασχε από ανίατη αρρώστια και επέστρεψαν στην Κύπρο, για να συνεχίσουν το έργο τους.

Σύμφωνα με τον άγνωστο αυτόν Κύπριο Συναξαριστή, ο Τριφύλλιος ήταν νέος υψηλός κι ωραίος κι ευγενής στην εμφάνιση. Είχε μεγάλα γαλανά μάτια κι ήταν όλος χάρη και γλυκύτητα. Είχε το γένειο τριγωνικό κι έμοιαζε σαν άλλος Ααρών και Σαμουήλ. Ζούσε πτωχικά, γιατί ό,τι είχε τα πρόσφερε στους φτωχούς.

Όταν κάποτε ένας σεισμός κατερείπωσε τη Λευκωσία, ο Άγιος έτρεχε μέσα στα ερείπια και με τα ίδια του τα χέρια έβγαζε τους ζωντανούς για να τους περιποιηθεί, και τους νεκρούς για να τους ενταφιάσει. Όλη τη ζωή του πέρασε νηστεύοντας και προσευχόμενος και διδάσκοντας το θέλημα του Θεού. Σε όλα υπήρξε τύπος και υπογραμμός αρετής για το ποίμνιο του.

Πέθανε σε ηλικία 80 χρόνων περίπου, και θάφτηκε στην Ιερά Μονή της Οδηγήτριας.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Τριφύλλιος, Τριφύλιος
  • Τριφυλία

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:02 και θα δύσει στις 20:48. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 47 λεπτά.

Σελήνη 27.5 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Σόφτμπολ

Κάθε χρόνο στις 13 Ιουνίου η διεθνής κοινότητα του σόφτμπολ γιορτάζει το αγαπημένο της άθλημα, με αφορμή την ένταξή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στις 13 Ιουνίου του 1991.

Το σόφτμπολ (softball) είναι ένα ομαδικό άθλημα, το οποίο παίζεται από ανδρικές και γυναικείες ομάδες των εννέα παικτών και έχει πολλές ομοιότητες με το μπέιζμπολ.

 

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