Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Ιουλίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Σίλα Σιλουανού Επαινετού Κρήσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων.

Τρεις από τους 70 Αποστόλους της Χριστιανικής Εκκλησίας, που επέλεξε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, πέραν των 12 Αποστόλων, για να συνεχίσουν το έργο του. Η μνήμη τους εορτάζεται στις 30 Ιουλίου.

Άγιοι Σίλας, Σιλουανός και Ανδρόνικος

Άγιοι Σίλας, Σιλουανός και Ανδρόνικος

Οι τρεις Άγιοι - Σίλας, Σιλουανός και Ανδρόνικος - ήταν βοηθοί του Αποστόλου Παύλου. Ο Σίλας τον ακολούθησε στις περιοδείες του στη Συρία, τη Μικρά Ασία, τη Μακεδονία και την Κόρινθο, όπου χειροτονήθηκε επίσκοπος. Ο Σιλουανός υπηρέτησε την εκκλησία της Θεσσαλονίκης και ο Ανδρόνικος έγινε επίσκοπος Πανονίας (σημερινής Ουγγαρίας) ή Ισπανίας.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ανδρόνικος*
  • Ανδρονίκη *
  • Σιλουανός
  • Σιλουανή, Σιλουάνα, Σιλουάνια
  • Κρήσκης *
  • Επαινετός, Επαινετή

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:26 και θα δύσει στις 20:36. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 10 λεπτά.

 Σελήνη 15.5 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων

Η 30η Ιουλίου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων («World Day against Trafficking in Persons»), με πρωτοβουλία του ΟΗΕ, για να αναδείξει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα στην πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ενός από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η εμπορία ανθρώπων, γνωστή και με τον αγγλικό όρο trafficking, έχει ως αντικείμενα κυρίως την εξαναγκαστική εργασία στην ιδιωτική οικονομία, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την αφαίρεση οργάνων και ιστών του σώματος. Είναι μια διεθνοποιημένη επικερδής επιχείρηση, με τζίρο 24 δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.

Στόχος εμπορίας γίνονται γυναίκες και άνδρες, κορίτσια και αγόρια, που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Πρόκειται για μία διεθνική μορφή εγκλήματος, η οποία συμβαίνει σε κάθε χώρα και ήπειρο. Η Παγκόσμια Βάση Δεδομένων για την εμπορία ανθρώπων υπολογίζει πως στην αλυσίδα του φαινομένου εμπλέκονται 164 χώρες και άνθρωποι 175 διαφορετικών εθνικοτήτων.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ 2017 και 2018, υπήρχαν πάνω από 14.000 καταγεγραμμένα θύματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον πραγματικό αριθμό να υπολογίζεται σημαντικά υψηλότερος, καθώς πολλά θύματα δεν καταγράφονται. Σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) όλων των θυμάτων στην ΕΕ και το 92% των θυμάτων εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση είναι γυναίκες και κορίτσια. Σχεδόν το ένα στα τέσσερα θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι παιδί.

 

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