Ελένη Φιλίνη: «Η Μαίρη Λίντα δεν ήθελε να είναι σε οίκο ευγηρίας»

«Πώς κάποιοι αφήνουν τους γονείς τους σε οίκο ευγηρίας;» αναρωτήθηκε

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Επιμέλεια STAR.GR
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Tί είχε πει η Ελένη Φιλίνη για την προσωπική της ζωή σε συνέντευξή της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Φιλίνη αποκάλυψε ότι η Μαίρη Λίντα δεν ήθελε να είναι σε οίκο ευγηρίας, αλλά να βρίσκεται με την οικογένειά της.
  • Η Φιλίνη δήλωσε ότι η εικόνα της Μαίρης Λίντας ως ευχαριστημένης δεν αντανακλούσε την πραγματικότητα.
  • Η ηθοποιός εξέφρασε την προσωπική της άποψη ότι οι γονείς αξίζουν να είναι στο σπίτι τους, κοντά στους δικούς τους.
  • Η Φιλίνη τόνισε ότι η εγκατάλειψη γονιών σε γηροκομεία την στενοχωρεί και ότι η οικογένεια πρέπει να τους παρέχει φροντίδα.
  • Ευχήθηκε να αναπαυθεί η ψυχή της Μαίρης Λίντας, αναγνωρίζοντας την προσφορά της στο ελληνικό τραγούδι.

Πώς η σπουδαία μας τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα δεν ήθελε να είναι σε οίκο ευγηρίας αλλά μαζί με την οικογένειά της, αποκάλυψε σε συνέντευξή της η Ελένη Φιλίνη.

Ελένη Φιλίνη: «Προτιμώ τη μοναξιά από το να συμβιβαστώ σε μια σχέση»

«Τη Μαίρη Λίντα τη γνώριζα πάρα πολλά χρόνια και είχαμε μια πολύ όμορφη σχέση. Από όσα γνώριζα εγώ από τις συζητήσεις που είχαμε κάνει κατά καιρούς, δεν ήταν μια κατάσταση που την ευχαριστούσε. Μπορεί προς τα έξω να έβγαινε η εικόνα ότι η ίδια είχε επιλέξει να βρίσκεται εκεί και ότι ήταν απόλυτα ευχαριστημένη, όμως εγώ είχα διαφορετική αίσθηση» δήλωσε η ηθοποιός “Λοιπόν” και πρόσθεσε:

«Πιστεύω πως βαθιά μέσα της θα προτιμούσε να βρίσκεται στο δικό της σπίτι, στο οικείο της περιβάλλον. Αυτό τουλάχιστον είχα καταλάβει εγώ από τη δική μας επικοινωνία και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι να αναπαυθεί η ψυχή της. Υπήρξε μια σπουδαία κυρία του ελληνικού τραγουδιού που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα της».

Ελένη Φιλίνη/ φωτογραφία από ndpphoto.gr, / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ελένη Φιλίνη/ φωτογραφία από ndpphoto.gr, / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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Η ηθοποιός, στην ίδια συνέντευξη, δήλωσε πως δεν μπορεί να καταλάβει πώς άνθρωποι αφήνουν τους γονείς τους στο γηροκομείο.

«Είναι ένα θέμα που με στενοχωρεί πάρα πολύ. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου οι γονείς και οι παππούδες μου ήταν πάντα μέσα στο σπίτι. Έτσι με έμαθαν οι δικοί μου άνθρωποι και αυτή είναι η φιλοσοφία με την οποία πορεύομαι και εγώ. Προσωπικά, δυσκολεύομαι να καταλάβω πως κάποιοι μπορούν να αφήσουν τη μητέρα ή τον πατέρα τους σε έναν οίκο ευγηρίας. Δεν το κρίνω απόλυτα, γιατί κάθε οικογένεια έχει τις δικές της συνθήκες και μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που δεν υπάρχει άλλη λύση.

Όμως, όταν υπάρχει η δυνατότητα, πιστεύω ότι οι γονείς αξίζουν να είναι στο σπίτι τους, δίπλα στους ανθρώπους τους, να νιώθουν αγάπη, φροντίδα, θαλπωρή. Είναι άνθρωποι που μας μεγάλωσαν, μας στήριξαν και τους οφείλουμε σεβασμό και παρουσία. Αυτή είναι η δική μου στάση ζωής και δεν θα μπορούσα να σκεφτώ διαφορετικά»

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ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ
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