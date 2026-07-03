Ελένη Φιλίνη: «Προτιμώ τη μοναξιά από το να συμβιβαστώ σε μια σχέση»

Η άποψη της γοητευτικής ηθοποιού για το φλερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Φιλίνη προτιμά τη μοναξιά από το συμβιβασμό σε μια μη ευτυχισμένη σχέση.
  • Δηλώνει ότι ο γάμος δεν ήταν ποτέ στα σχέδιά της.
  • Εκφράζει τη σημασία του φλερτ, θεωρώντας το αναζωογονητικό όταν γίνεται με όμορφο τρόπο.
  • Πρωταγωνιστεί στην κωμωδία "Δίδυμος μπελάς" του Δημήτρη Γιαννουκάκη.
  • Η ηθοποιός αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητές της και τη δυσκολία της στις σχέσεις.

Με αφορμή τις εμφανίσεις της στον Μαγεμένο Αυλό και την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «Ανατροπή», η Ελένη Φιλίνη μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και στον Γιώργο Βιολέντη. 

Η ηθοποιός, που έχει δηλώσει ότι ο γάμος δεν ήταν ποτέ στα σχέδιά της, μίλησε για τον ρόλο που παίζει στη ζωή της η συντροφικότητα. Όπως παραδέχτηκε, προτιμά να είναι μόνη από το να συμβιβαστεί, μένοντας σε μια σχέση που δεν την κάνει ευτυχισμένη.

«Δεν είμαι εύκολος άνθρωπος. Έχω τις ιδιαιτερότητές μου, δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές: πιο καλή η μοναξιά. Δε μ’ αρέσει να συμβιβαστώ. Όχι. Είμαι μια χαρά», εξομολογήθηκε.

Ελένη Φιλίνη: «Προτιμώ τη μοναξιά από το να συμβιβαστώ σε μια σχέση»

Η Ελένη Φιλίνη στο Breakfast@Star

Στη συνέχεια, επισήμανε το πόσο σημαντικό και αναζωογονητικό είναι το φλερτ, εφόσον γίνεται με όμορφο τρόπο και δεν ξεπερνά τα όρια.

«Το φλερτ δεν είναι ενοχλητικό. Το φλερτ είναι ωραίο. Άλλο να πει ο άλλος κάτι άσχημο, αλλά το φλερτ το λέει και η λέξη. Είναι πολύ όμορφο. Εγώ πιστεύω, άλλωστε είμαι ο άνθρωπος που το φλερτ το χρειαζόμουν πάντα και μέσα στη σχέση. Δεν είναι κανείς δεδομένος. Πρέπει να υπάρχει», ξεκαθάρισε. 

Η Ελένη Φιλίνη πρωταγωνιστεί στη χαριτωμένη κωμωδία του Δημήτρη Γιαννουκάκη «Δίδυμος μπελάς», βασισμένη στο θεατρικό του έργο «Μειδιάστε παρακαλώ».

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