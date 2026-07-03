Αυλαία έριξε σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, το Happy Day, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να αποχαιρετά τους τηλεθεατές και να ανανεώνει το ραντεβού της με το τηλεθεατές για την επόμενη σεζόν.

Στο τέλος της εκπομπής, η παρουσιάστρια του Alpha κάλεσε τους συνεργάτες της -μπροστά και πίσω από τις κάμερες- να έρθουν και να αποχαιρετήσουν τους τηλεθεατές, που τους κρατούν συντροφιά τα τελευταία 12 χρόνια.

«Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν και για μας αυτή η μέρα έχει μια γλυκόπικρη γεύση. Από τη μια, θα κοιμηθούμε και θα χαρούμε λίγο περισσότερο τους δικούς μας ανθρώπους και από την άλλη, θα χάσουμε αυτό το παρεάκι, το καθημερινό μας ραντεβού, που πιστέψτε με συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε γι' αυτό και το κάνουμε», ανέφερε αρχικά.

Happy Day: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανανέωσε του ραντεβού της με τους τηλεθεατές τον Σεπτέμβρη

Τα λέμε κάθε φορά και προσπαθώ μετά από 12 χρόνια να μην επαναλαμβάνομαι αλλά είναι λόγια καρδιάς και αλήθειας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους γιατί η τηλεόραση είναι ομαδική δουλειά και σε μια περίοδο που η τηλεόραση περνάει δύσκολα και με συναδέλφους να μένουν χωρίς δουλειά θέλουμε να σας υποσχεθούμε ότι του χρόνου θα γυρίσουμε πιο συνειδητοποιημένοι για να κρατήσουμε τη θέση που μας έχετε δώσει. Το ίδιο νιώθουν και οι συνεργάτες μου ότι θα γυρίσουμε πιο εμπνευσμένοι για μια καινούργια χρονιά», πρόσθεσε

Στη συνέχεια, η οικοδέσποινα του Happy Day ευχαρίστησε όσους δε θα συνεχίσουν μαζί της τη νέα σεζόν, δίνοντας αμέσως μετά τον λόγο στην ομάδα της, προκειμένου να μοιραστούν τις δικές τους σκέψεις και να αποχαιρετήσουν με τη σειρά τους το τηλεοπτικό κοινό.

«Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μάνο Δημητροκάλη που είναι συνεργάτης μου από το ALTER γιατί ζήσαμε και ωραίες στιγμές ότι τα τελευταία 6 χρόνια ήταν στην ομάδα μας, αλλά του χρόνου δε θα είμαστε μαζί αλλά δε θα σταματήσουμε να θαυμάζουμε τον άλλον.

Από την άλλη θα σταθώ στον Μιχάλη μου που είναι 11 χρόνια πάντα ήρεμη δύναμη, δουλευταράς. Πάντα παρόν. Σε εκτιμώ, σε αγαπώ, στεναχωρήθηκα που φεύγεις, αλλά το κάνεις για να ανοίξεις τα φτερά σου», ανακοίνωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην τελευταία εκπομπή της σεζόν.