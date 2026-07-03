Στο στόχαστρο των Αρχών βρέθηκαν γνωστό μοντέλο, πασίγνωστος τράπερ και δύο δημοφιλείς ΤikΤokers, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διαφήμιζαν παράνομα ιστοσελίδες τυχερών παιχνιδιών που λειτουργούσαν χωρίς την απαιτούμενη άδεια στην Ελλάδα.

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), σύμφωνα με την οποία, τον Ιούλιο του 2025, τέσσερις διαχειριστές λογαριασμών σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης διαφήμιζαν πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών που λειτουργούσαν χωρίς την προβλεπόμενη αδειοδότηση.

Μετά την καταγγελία, η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Ακολούθησε πολύμηνη ψηφιακή έρευνα από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, με ανάλυση ηλεκτρονικών δεδομένων και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, που οδήγησε στην ταυτοποίηση των προσώπων που διαχειρίζονταν τους επίμαχους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των Αρχών, οι τέσσερις κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τη μεγάλη απήχηση που διαθέτουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβάλλοντας στους χιλιάδες ακολούθους τους μη αδειοδοτημένες στοιχηματικές ιστοσελίδες και πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών.

Οι ιστοσελίδες που προωθούσαν έχουν πλέον ενταχθεί στη λεγόμενη «Blacklist» της ΕΕΕΠ, καθώς προσέφεραν υπηρεσίες τζόγου χωρίς τη σχετική άδεια. Η νομοθεσία προβλέπει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου υποχρεούνται να αποκλείουν την πρόσβαση των χρηστών σε τέτοιες πλατφόρμες.

Σε βάρος των τεσσάρων σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορική επικοινωνία και διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών που διεξάγονται χωρίς άδεια, η οποία έχει ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 4 ημεδαπών για παράνομη προώθηση/διαφήμιση τυχερών παιγνίων που διεξάγονται από μη αδειοδοτημένους παρόχους μέσω διαδικτύου.

Προηγήθηκε καταγγελία από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), σύμφωνα με την οποία 4 διαχειριστές λογαριασμών σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προέβησαν τον Ιούλιο του 2025 σε παράνομη προώθηση/διαφήμιση τυχερών παιγνίων που διεξάγονταν μέσω ιστοτόπων, οι οποίοι δεν είχαν λάβει σχετική άδεια από την ανωτέρω Επιτροπή.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών από την οποία παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Ακολούθησε εκτεταμένη και ενδελεχής διαδικτυακή και ψηφιακή έρευνα, καθώς και αξιοποίηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, στο πλαίσιο των οποίων ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι ως διαχειριστές των εμπλεκόμενων στην υπόθεση λογαριασμών-προφίλ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω ημεδαποί προέβησαν σε παράνομες διαφημιστικές πράξεις, αξιοποιώντας το γεγονός ότι αποτελούν άτομα υψηλής αναγνωρισιμότητας με σημαντική επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο ως “influencers”.

Σημειώνεται ότι οι διαφημιζόμενοι ιστότοποι εντάχθηκαν στον οικείο κατάλογο (Blacklist) που τηρεί η ΕΕΕΠ, όπου, σύμφωνα με τον Νόμο, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτούς, καθόσον παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιγνίων που διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς άδεια, ως διαφημιστές, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.