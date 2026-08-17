Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα αναχώρησαν από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για έναν προορισμό πολύ μακριά από την Ελλάδα, τον οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλύψει στους διαδικτυακούς τους φίλους!

Το αγαπημένο ζευγάρι συνεχίζει να ανεβάζει στιγμιότυπα από το ταξίδι του, κρατώντας ζωντανό το μυστήριο γύρω από την τοποθεσία.

Η οικογένεια Τανιμανίδης ξεκίνησε και φέτος τις καλοκαιρινές της διακοπές από την Πάρο!

Ένα από τα πράγματα που δυσκολεύονται να συνηθίσουν στο μέρος που βρίσκονται αυτές τις μέρες είναι η διαφορά ώρας. Οι μικρές λοιπόν ήθελαν βόλτα στις 3:30 τα ξημερώματα, με τον μπαμπά τους, Σάκη Τανιμανίδη, να μη τους χαλάει χατίρι.

«Όταν σας πιάνει το jet lag και οι κόρες σου θέλουν βόλτα στις 3 τα ξημερώματα», σχολίασε με χιούμορ ο παρουσιαστής στην ανάρτησή του, δείχνοντας τη μεγάλη αδυναμία που έχει στις κόρες του.

Στο βίντεο, διακρίνονται η Αριάνα με τη δίδυμη αδελφή της, Φιλίππα και τον πατέρα τους, Σάκη Τανιμανίδη, να περπατάνε ανέμελες σε έναν δρόμο που έχει καταληφθεί από σταθμευμένα γρήγορα αυτοκίνητα. Στη συνέχεια, ακούγονται να φωνάζουν «Μαμά σ' αγαπάω» στη μητέρα τους, Χριστίνα Μπόμπα, η οποία μπορεί να μην τους ακολούθησε στη βόλτα, αλλά τους παρακολουθούσε όλη την ώρα από το δωμάτιο του θεόρατου κτιρίου όπου διαμένουν. Παρά το ακατάλληλο της ώρας, οι τρεις τους κατάφεραν να βρουν ένα ανοιχτό μίνι μάρκετ, όπου αγόρασαν μπισκότα.

Έτσι, ο Σάκης Τανιμανίδης, που είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media, κατέγραψε μια διαφορετική μετασονύχτια βόλτα με τα κορίτσια του, με τους followers του να ανυπομονούν να δουν τι άλλες εκπλήξεις επιφυλάσσει το οικογενειακό τους ταξίδι.