Σάκης Τανιμανίδης: Η μεταμεσονύχτια βόλτα με τις δίδυμες κόρες του

Το απολαυστικό βίντεο από τις μυστικές διακοπές τους

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Δείτε το σχετικό βίντεο που πόσταρε ο Σάκης Τανιμανίδης στο Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα ταξιδεύουν σε άγνωστο προορισμό εκτός Ελλάδας.
  • Η διαφορά ώρας τους προκαλεί jet lag, με τις δίδυμες κόρες τους να ζητούν βόλτα στις 3:30 π.μ.
  • Ο Σάκης δημοσίευσε βίντεο από τη βόλτα τους, δείχνοντας την αδυναμία του στις κόρες του.
  • Οι κόρες φώναξαν 'Μαμά σ' αγαπάω' στη Χριστίνα, που τις παρακολουθούσε από το δωμάτιο.
  • Η οικογένεια βρήκε ανοιχτό μίνι μάρκετ και αγόρασε μπισκότα κατά τη διάρκεια της βόλτας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα αναχώρησαν από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για έναν προορισμό πολύ μακριά από την Ελλάδα, τον οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλύψει στους διαδικτυακούς τους φίλους!

Μπόμπα - Τανιμανίδης: Ξανά στο Ελευθέριος Βενιζέλος - «Φέτος πάμε μακριά»

Το αγαπημένο ζευγάρι συνεχίζει να ανεβάζει στιγμιότυπα από το ταξίδι του, κρατώντας ζωντανό το μυστήριο γύρω από την τοποθεσία.

Η οικογένεια Τανιμανίδης ξεκίνησε και φέτος τις καλοκαιρινές της διακοπές από την Πάρο!

Η οικογένεια Τανιμανίδης ξεκίνησε και φέτος τις καλοκαιρινές της διακοπές από την Πάρο!

Ένα από τα πράγματα που δυσκολεύονται να συνηθίσουν στο μέρος που βρίσκονται αυτές τις μέρες είναι η διαφορά ώρας. Οι μικρές λοιπόν ήθελαν βόλτα στις 3:30 τα ξημερώματα, με τον μπαμπά τους, Σάκη Τανιμανίδη, να μη τους χαλάει χατίρι.

Σάκης Τανιμανίδης: Οι δίδυμες τον φωνάζουν στην παραλία κι εκείνος «λιώνει»

«Όταν σας πιάνει το jet lag και οι κόρες σου θέλουν βόλτα στις 3 τα ξημερώματα», σχολίασε με χιούμορ ο παρουσιαστής στην ανάρτησή του, δείχνοντας τη μεγάλη αδυναμία που έχει στις κόρες του.

Στο βίντεο, διακρίνονται η Αριάνα με τη δίδυμη αδελφή της, Φιλίππα και τον πατέρα τους, Σάκη Τανιμανίδη, να περπατάνε ανέμελες σε έναν δρόμο που έχει καταληφθεί από σταθμευμένα γρήγορα αυτοκίνητα. Στη συνέχεια, ακούγονται να φωνάζουν «Μαμά σ' αγαπάω» στη μητέρα τους, Χριστίνα Μπόμπα, η οποία μπορεί να μην τους ακολούθησε στη βόλτα, αλλά τους παρακολουθούσε όλη την ώρα από το δωμάτιο του θεόρατου κτιρίου όπου διαμένουν. Παρά το ακατάλληλο της ώρας, οι τρεις τους κατάφεραν να βρουν ένα ανοιχτό μίνι μάρκετ, όπου αγόρασαν μπισκότα.

Έτσι, ο Σάκης Τανιμανίδης, που είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media, κατέγραψε μια διαφορετική μετασονύχτια βόλτα με τα κορίτσια του, με τους followers του να ανυπομονούν να δουν τι άλλες εκπλήξεις επιφυλάσσει το οικογενειακό τους ταξίδι.

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ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
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