Ιωάννα Τούνη: «Δεν ξέρω πώς έγινε meme ότι δε δουλεύω»

Η εξομολόγηση για την καθημερινότητά της

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Ιωάννα Τούνη: Κλείνει για λίγες μέρες το κατάστημά της στο Παρίσι για αναβάθμιση εξοπλισμού / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη απαντά σε φήμες ότι είναι άνεργη, δηλώνοντας ότι η μητρότητα είναι μια full time δουλειά.
  • Διαθέτει επιχείρηση ρούχων, την Bubblegun, που λειτουργεί σχεδόν δέκα χρόνια.
  • Ασχολείται ενεργά με το real estate, επενδύοντας σε ακίνητα και συνεργαζόμενη με μεσίτες.
  • Έχει ανοίξει νέα επιχείρηση στο Παρίσι, μια κρουασαντερί με την ξαδέρφη της.
  • Συνεχίζει τη διαφήμιση προϊόντων και το content creation, προσπαθώντας να συνδυάσει όλες τις υποχρεώσεις της.

Με τον δικό της τρόπο θέλησε να απαντήσει η Ιωάννα Τούνη σε όσα κατά καιρούς γράφονται στα social media για τη δουλειά και τις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο TikTok, ξεκινώντας με τη φράση «Είμαι άνεργη», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να σχολιάσει με ειρωνική διάθεση το συγκεκριμένο σχόλιο που, όπως λέει, έχει γίνει κατά κάποιον τρόπο «meme» γύρω από το όνομά της.

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«Λοιπόν, δε δουλεύω και αυτό είναι ένα story time για το πώς γίνεται να μην δουλεύεις αλλά παράλληλα να μην προλαβαίνεις να κάτσεις. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό το meme γύρω από το όνομά μου ότι δε δουλεύω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στη μητρότητα και στην καθημερινότητά της με τον γιο της, Πάρη, εξηγώντας πως το μεγάλωμα ενός παιδιού από μόνο του αποτελεί μια απαιτητική full time απασχόληση.

«Για αρχή είμαι μαμά. Είμαι μαμά με ένα 3μισι χρονών παιδί που αυτό από μόνο του είναι μία full time δουλειά και ίσως η πιο δύσκολη δουλειά που κάνω από όλες», είπε.

 

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Μάλιστα, μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ως μητέρα χωρίς να έχει τη δυνατότητα να αφήνει καθημερινά το παιδί της στη γιαγιά, προκειμένου να αφιερωθεί απερίσπαστη στις υπόλοιπες υποχρεώσεις της.

Η αγάπη της για τη μόδα

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε στην επιχείρηση ρούχων που έχει δημιουργήσει μαζί με την κολλητή της, μια δραστηριότητα με την οποία ασχολείται εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια.

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«Αυτή τη στιγμή είμαι 33 χρονών και έχω από τα 23 μου, σχεδόν δέκα χρόνια δηλαδή την Bubblegun, δηλαδή την εταιρεία που έχω με ρούχα, τα οποία φτιάχνουμε από το μηδέν στην Ελλάδα μαζί με την κολλητή μου», ανέφερε.

Η ενασχόληση με το real estate

Ένα ακόμη κομμάτι της επαγγελματικής της ζωής είναι το real estate. Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε πως τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σε ακίνητα και ασχολείται ενεργά με την αξιοποίησή τους.

«Ασχολούμαι με το real estate και ασχολούμαι σοβαρά με το real estate. Τα τελευταία χρόνια αγοράζω συνέχεια ακίνητα και τα εκμεταλλεύομαι», είπε, εξηγώντας πως βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με μεσίτες και ανθρώπους του χώρου.

 

 

Σε αυτή την προσπάθεια, όπως ανέφερε, έχει στο πλευρό της και τον στενό της φίλο, Στέφανο, ο οποίος τη βοηθά με τη γνώμη του αλλά και με τον σχεδιασμό και τα 3D.


Η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στο Παρίσι

Και σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε πως έχει ανοίξει ένα ακόμη επαγγελματικό κεφάλαιο, αυτή τη φορά στο Παρίσι.

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«Πλέον έχω και μία ακόμα επιχείρηση στο Παρίσι, μία κρουασαντερί που την έχω φτιάξει μαζί με την ξαδέρφη μου την Κωνσταντίνα, όπου φτιάχνουμε και εκεί τα κρουασάν από το μηδέν. Είναι μια επένδυση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

 

Διαφήμιση και... λίγες ώρες ύπνου

Η Ιωάννα Τούνη μίλησε ακόμη για τη συνεργασία της με εταιρείες και brands, αλλά και για το content creation, που αποτέλεσε άλλωστε ένα από τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής της πορείας.

«Ναι, είμαι και διαφημίστρια. Ασχολούμαι δηλαδή με τη διαφήμιση προϊόντων και με εταιρείες που με εμπιστεύονται και μου δίνουν τα προϊόντα τους», είπε, προσθέτοντας πως συνεχίζει να δημιουργεί περιεχόμενο για τα social media, έχοντας ιδιαίτερη αγάπη για τη φωτογραφία και το βίντεο.

Στο τέλος του βίντεό της, η Ιωάννα Τούνη παραδέχτηκε πως το δύσκολο κομμάτι είναι να καταφέρει να τα συνδυάσει όλα, βρίσκοντας παράλληλα χρόνο για τον εαυτό της.

«Μέσα σε όλα αυτά προσπαθώ να χωρέσω κάπως 8 ώρες ύπνου που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο».

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