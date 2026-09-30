H υγεία του εγκεφάλου είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς, ιδίως καθώς μεγαλώνουμε. Μια πρόσφατη μελέτη από το Trinity College Dublin αποκαλύπτει ότι οι καθημερινές μας συνήθειες μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία απ' ό,τι νομίζουμε για τη μακροπρόθεσμη υγεία του εγκεφάλου μας. Εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων της μέσης ηλικίας και της γνωστικής λειτουργίας, οι ερευνητές προτείνουν ότι οι δεκαετίες αυτές είναι η καλύτερη στιγμή για να δώσουμε προτεραιότητα στο να περνάμε καλά.

Η έρευνα αυτή εστιάζει στο πώς διάφορες δραστηριότητες, όπως τα ταξίδια, η μουσική και η κοινωνικοποίηση, συνδέονται με την γνωστική μας υγεία αργότερα στη ζωή. Οι ερευνητές γνωρίζουν ότι ορισμένοι παράγοντες του τρόπου ζωής μπορούν να προστατεύσουν από τη γνωστική έκπτωση, αλλά η ακριβής φύση των δραστηριοτήτων που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία παραμένει λιγότερο σαφής.

Η μελέτη και οι συμμετέχοντες

Η ομάδα της μελέτης αξιολόγησε 700 γνωστικά υγιείς ενήλικες ηλικίας 40 έως 59 ετών από την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων, περίπου το ένα τρίτο, φέρει το γονίδιο APOE ε4, τον πιο γνωστό γενετικό παράγοντα κινδύνου για τη νόσο Αλτσχάιμερ. Οι ερευνητές εξέτασαν επτά τύπους δραστηριοτήτων τρόπου ζωής, οι οποίες περιλάμβαναν:

Διαφήμιση

Κοινωνικοποίηση

Παιχνίδι μουσικού οργάνου

Καλλιτεχνικές ασχολίες

Σωματική δραστηριότητα

Διάβασμα

Εξάσκηση σε δεύτερη γλώσσα

Ταξίδια

Παράλληλα, οι ερευνητές κατέγραψαν επιβλαβείς τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου, όπως καταθλιπτικά συμπτώματα, τραυματική εγκεφαλική βλάβη, διαβήτη, υπέρταση, κακό ύπνο και βαρηκοΐα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες που συμμετείχαν σε ένα ποικίλο μείγμα δραστηριοτήτων παρουσίαζαν καλύτερη γνωστική λειτουργία σε σύγκριση με εκείνους που επικεντρώνονταν σε μία ή δύο μόνο συνήθειες, ανεξάρτητα από το γενετικό τους προφίλ κινδύνου. Μάλιστα, οι παράγοντες του τρόπου ζωής είχαν ισχυρότερη θετική συσχέτιση με τη γνωστική λειτουργία από ό,τι η αρνητική συσχέτιση που συνδέεται με το γονίδιο APOE ε4.

Αυτό σημαίνει ότι ένας δραστήριος και ποικίλος τρόπος ζωής μπορεί να μετριάσει ακόμη και μια κληρονομική ευαλωτότητα. Διαφορετικές δραστηριότητες ενεργοποιούν διαφορετικούς γνωστικούς τομείς: το παίξιμο μουσικής βελτιώνει τη μνήμη και τις λεπτές κινητικές δεξιότητες, η κοινωνικοποίηση ενισχύει τη συναισθηματική ρύθμιση και την επικοινωνία, ενώ τα ταξίδια εκθέτουν τον εγκέφαλο σε νέα περιβάλλοντα και απαιτήσεις επίλυσης προβλημάτων.

Οφέλη από έναν ενεργό τρόπο ζωής

Ο συνδυασμός αυτών των δραστηριοτήτων δημιουργεί ένα ευρύτερο γνωστικό απόθεμα, μια «τράπεζα εγκεφάλου» που βοηθά τον εγκέφαλο να παραμένει ανθεκτικός καθώς γερνά. Το όφελος προκύπτει από την υιοθέτηση ενός πλούσιου και ενεργού τρόπου ζωής που υποστηρίζει όχι μόνο τη γνωστική υγεία αλλά και τη συνολική ευεξία.

Αν και όλοι μπορούν να ωφεληθούν από αυτές τις συνήθειες προστασίας του εγκεφάλου, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για όσους έχουν υψηλότερο γενετικό κίνδυνο. Μια προηγούμενη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA επιβεβαίωσε ότι οι ευνοϊκές επιλογές τρόπου ζωής μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας, ανεξάρτητα από τον γενετικό κίνδυνο.

Αυτή η έρευνα επαναπροσδιορίζει την υγεία του εγκεφάλου ως κάτι που μπορείτε να χτίσετε ενεργά στη μέση ηλικία. Οι ίδιες συνήθειες που υποστηρίζουν τη μακροχρόνια γνωστική λειτουργία είναι εκείνες που φέρνουν χαρά στη ζωή σας: η σύνδεση με αγαπημένα πρόσωπα, η εκμάθηση νέων πραγμάτων, η σωματική κίνηση και η εξερεύνηση νέων τόπων. Επενδύστε σε αυτές τις δραστηριότητες και δώστε προτεραιότητα στη γνωστική σας υγεία για ένα πιο ευτυχισμένο μέλλον.

Πηγή Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου