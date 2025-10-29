Η διατροφική αξία του τοστ στα παιδιά — Πόσο υγιεινό είναι τελικά;

Το τοστ είναι μια από τις πιο αγαπημένες και πρακτικές επιλογές για το πρωινό ή το δεκατιανό των παιδιών. Είναι εύκολο στην προετοιμασία, νόστιμο και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός απαιτητικού ημερήσιου προγράμματος. Όμως, είναι πράγματι ένα υγιεινό γεύμα για παιδιά ή απλώς μια βολική λύση;

Η διαιτολόγος - διατροφολόγος Μαρία Χριστακοπούλου μας εξηγεί τα υπέρ και τα κατά ενώ μας δίνει και εναλλακτικές λύσεις!

«Το ψωμί του τοστ μπορεί να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας — είτε για το γρήγορο πρωινό πριν τη δουλειά, είτε για εκείνο το comfort τοστ το βράδυ, ωστόσο περιέχει αρκετά συντηρητικά και κρυμμένες θερμίδες που πρέπει να προσέξουμε, ειδικά αν το αγοράσουμε από το σούπερ μάρκετ!» μας εξηγεί.

Κι όμως, το δίλημμα παραμένει: να το αγοράσουμε από τον φούρνο ή από το σούπερ μάρκετ;

«Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Είναι προτιμότερο να αγοράζουμε ψωμί του τοστ από τον φούρνο, διότι δεν περιέχει συντηρητικά. Ωστόσο, και οι δύο επιλογές έχουν τα υπέρ και τα κατά τους, ανάλογα με το τι προτεραιότητα έχεις: υγιεινή διατροφή, γεύση, διάρκεια ή ευκολία.

Το ψωμί του τοστ από τον φούρνο είναι μια πιο υγιεινή επιλογή αφού παρασκευάζεται χωρίς συντηρητικά ή βελτιωτικά. Το μειονέκτημά του; Δεν κρατάει πολλές ημέρες φρέσκο — συνήθως δύο με τρεις το πολύ — και η γεύση του μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον φούρνο. Είναι όμως ιδανικό για όσους αγαπούν το αυθεντικό και φρέσκο τοστ.

Από την άλλη, το ψωμί του τοστ του σούπερ μάρκετ είναι πρακτικό, οικονομικό και σταθερό σε ποιότητα. Χάρη στα συντηρητικά του, διατηρείται φρέσκο για περισσότερες μέρες. Νούμερο ένα κανόνας είναι να κοιτάζουμε τις ετικέτες με τα συστατικά πίσω από κάθε προιόν. Θα πρέπει να επιλέγουμε αυτά που δεν περιέχουν αλάτι, ζάχαρη και είναι πλούσια σε φυτικές ίνες», αναφέρει χαρακτηριστικά η διαιτολόγος - διατροφολόγος Μαρία Χριστακοπούλου.

H διαιτολόγος - διατροφολόγος Μαρία Χριστακοπούλου

Τα πιο συνηθισμένα συντηρητικά στο ψωμί του τοστ που πρέπει να αποφεύγουμε:

1.Προπιονικό ασβέστιο (E282)

2. Προπιονικό νάτριο (E281)

3. Σορβικό κάλιο (E202)

4. Γαλακτωματοποιητές (E471, E472e)

5. Βελτιωτικά αλεύρου (E300, E920)

Ένα κλασικό τοστ με ψωμί, τυρί και γαλοπούλα έχει περίπου 250–300 θερμίδες. Προσφέρει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας (από το τυρί και τη γαλοπούλα), υδατάνθρακες (από το ψωμί) και ένα μικρό ποσοστό λιπαρών. Αν επιλεγούν ποιοτικά υλικά, μπορεί να αποτελέσει ισορροπημένο σνακ για παιδιά.

Φυτικές ίνες και αλάτι:

Η περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες εξαρτάται κυρίως από το ψωμί. Το λευκό ψωμί περιέχει μόλις 1–2 γρ. φυτικών ινών ανά φέτα, ενώ το ολικής άλεσης φτάνει τα 3–4 γρ., συμβάλλοντας στην καλή λειτουργία του εντέρου και στην καλύτερη ρύθμιση της όρεξης.

Αντίθετα, το αλάτι είναι το σημείο που χρειάζεται προσοχή: ένα τοστ μπορεί να περιέχει έως και 2 γρ. νατρίου, κυρίως από τα αλλαντικά και το τυρί. Για αυτό, η επιλογή προϊόντων με την ένδειξη «χαμηλό σε αλάτι» είναι καθοριστική.

Τι να περιέχει ένα υγιεινό παιδικό τοστ:

Για να είναι το τοστ θρεπτικό, ισορροπημένο και χαμηλό σε λιπαρά, προτίμησε:

• Ψωμί ολικής άλεσης ή πολύσπορο για περισσότερες φυτικές ίνες

• Τυρί χαμηλών λιπαρών

• Άπαχη γαλοπούλα ή κοτόπουλο ψητό αντί για αλλαντικά

• Προσθήκη λαχανικών όπως ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά ή μαρούλι

• Προαιρετικά, λίγο αβοκάντο ή ανθότυρο για πιο φυσικά λιπαρά

Εν κατακλείδι μέσα από σωστές επιλογές και συνδυασμούς μπορούμε φτιάξουμε ένα θρεπτικό τοστ με λίγες θερμίδες ιδανικό για σνακ των παιδιών και όχι μόνο.

Υγιεινές εναλλακτικές του τοστ

• Αραβική πίτα ή ψωμί ολικής με τυρί κρέμα light και κοτόπουλο ή αυγό βραστό και ντομάτα.

• Μίνι τορτίγια με ανθότυρο και λαχανικά

• Κουλούρι Θεσσαλονίκης με τυρί χαμηλών λιπαρών

