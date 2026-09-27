Yoga nidra: Η πρακτική που μπορεί να βοηθήσει όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος

Η χρόνια αϋπνία μπορεί να οδηγήσει το σώμα σου, να ξεχάσει πώς να κοιμάται

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Σε μια εποχή που πολλές τάσεις ευεξίας μοιάζουν να απαιτούν χρόνο και χρήματα, το yoga nidra έχει ένα σχεδόν ανύπαρκτο εμπόδιο εισόδου

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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το yoga nidra ξεχωρίζει ως μια απλή πρακτική που μπορεί να βοηθήσει όσους δυσκολεύονται να κλείσουν το μυαλό τους το βράδυ. Παρότι το όνομά του ακούγεται πνευματικό, στην πράξη πρόκειται ουσιαστικά για μια καθοδηγούμενη σάρωση σώματος.

Yoga nidra: Η πρακτική που μπορεί να βοηθήσει όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος

Η λογική του είναι κοντά σε αυτό που περιγράφεται ως non-sleep deep rest ή NSDR: τεχνικές ενσυνειδητότητας που οδηγούν σε βαθιά σωματική χαλάρωση.

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Ο νευροεπιστήμονας Andrew Huberman έκανε δημοφιλή τον όρο NSDR, θέλοντας να δώσει μια πιο ουδέτερη ονομασία σε μια πρακτική που συνδέεται συχνά με τη yoga. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούσε να θεωρεί το yoga nidra ως μορφή NSDR. Για όσους νιώθουν ότι ο εγκέφαλός τους δεν σταματά να γυρίζει, αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.

Πώς μοιάζει στην πράξη

Yoga nidra: Η πρακτική που μπορεί να βοηθήσει όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος

Αν κάποιος ξεκινά τώρα με το yoga nidra, συνήθως θα χρησιμοποιήσει μια καθοδηγούμενη ηχογράφηση. Η διαδικασία είναι απλή: ξαπλώνεις, πατάς play και μια φωνή κατευθύνει αργά την προσοχή σου σε διαφορετικά σημεία του σώματος. Η καθοδήγηση μπορεί να εστιάζει σε μεγάλες μυϊκές ομάδες, όπως η κοιλιά ή οι ώμοι, αλλά και σε πιο μικρές περιοχές, όπως τα δάχτυλα ή συγκεκριμένα σημεία του προσώπου.
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Το ζητούμενο δεν είναι να αδειάσεις το μυαλό σου ούτε να πετύχεις κάποια υπερβατική κατάσταση. Αντίθετα, απλώς ακολουθείς οδηγίες. Και αυτό, όπως φαίνεται, είναι ακριβώς το είδος της απασχόλησης που χρειάζεται ένας ταραγμένος εγκέφαλος.

Γιατί μπορεί να βοηθά

Yoga nidra: Η πρακτική που μπορεί να βοηθήσει όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος

Η βασική ιδέα είναι ότι το yoga nidra λειτουργεί για τους ανθρώπους που αγχώνονται εύκολα επειδή δίνει στον εγκέφαλο κάτι συγκεκριμένο να κάνει. Το να προσπαθεί κανείς να μην σκέφτεται είναι σχεδόν αδύνατο. Το να ακολουθεί όμως μια απλή, επαναλαμβανόμενη οδηγία είναι πολύ πιο διαχειρίσιμο.

Αυτός είναι και ο λόγος που η πρακτική μπορεί να ταιριάζει σε όσους νιώθουν ότι το μυαλό τους δεν σταματά ποτέ. Δεν απαιτεί προσπάθεια να «σβήσεις» τις σκέψεις σου. Αντίθετα, σου δίνει μια δομή που μπορεί να κάνει τη χαλάρωση πιο προσιτή.
Τι λέει η εμπειρία όσων το χρησιμοποιούν

Yoga nidra: Η πρακτική που μπορεί να βοηθήσει όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος

Η personal trainer Cassidy Kmetz αναγνωρίζει τις επιδράσεις του yoga nidra και βασίζεται σε ένα καθοδηγούμενο NSDR track 10 λεπτών. Όπως λέει, ακούει τα πουλιά να κελαηδούν και στη συνέχεια αρχίζει να χαλαρώνει κάθε μέρος του σώματός της, νιώθοντας ότι «ξεπλένει» τον εγκέφαλό της για να βρει διαύγεια.

Για κάποιον που εργάζεται σε περιβάλλον με υψηλής έντασης προπόνηση και βοηθά άλλους να ξεπερνούν τα σωματικά τους όρια, η επαναφορά του νευρικού συστήματος που προσφέρει το yoga nidra θεωρείται καθοριστική.

Διαββάστε για τα οφέλη της yoga nidra στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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