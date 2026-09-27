«H Εγκληματική Οργάνωση μιας Παράστασης», 12 Οκτωβρίου στο Θέατρο Χώρος

Ένα έργο που μιλάει για την τέχνη, την ηθική, τη δικαιοσύνη και την εξουσία

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Εξοδος
Εγκληματική Οργάνωση Μιας Παράστασης
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Όταν τρεις απογοητευμένες ηθοποιοί αποφασίσουν να ανεβάσουν μια παράσταση, θα ξεκινήσει ένα παιχνίδι εξουσίας για γερά νεύρα. Αντιμέτωπες με μια σειρά κωμικοτραγικών καταστάσεων θα δουν τους εαυτούς τους και τους γύρω τους να αλλάζουν και τα πράγματα να παίρνουν επικίνδυνη τροπή. 

«H Εγκληματική Οργάνωση μιας Παράστασης», 12 Οκτωβρίου στο Θέατρο Χώρος

Οι πρόβες για το ανέβασμα της θεατρικής παράστασης ξεκινούν με δύο νέες αφίξεις που αλλάζουν τις ισορροπίες βοηθώντας να ξετυλιχθεί το κουβάρι της ιστορίας. Η πρώτη αίσθηση πως τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται επαληθεύεται γρήγορα κι ένα μυστικό που μοιράζονται κάποια μέλη της ομάδας προκαλεί μια ατμόσφαιρα συνεχούς καχυποψίας και απειλής. 

«H Εγκληματική Οργάνωση μιας Παράστασης», 12 Οκτωβρίου στο Θέατρο Χώρος

Μέσα από flashbacks που παρεμβάλλονται στον ρου των γεγονότων αρχίζει να αποκαλύπτεται το παρελθόν και ο χαρακτήρας των κοριτσιών. Εκεί ξεπηδάει μια ιδέα τρελή, όπως εύκολα ξεπηδούν πάντα και δύσκολα μπαίνουν σε εφαρμογή οι τρελές ιδέες. 

«H Εγκληματική Οργάνωση μιας Παράστασης», 12 Οκτωβρίου στο Θέατρο Χώρος

Οι συγκρούσεις μέσα στην ομάδα γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες, οδηγούν σε σοβαρά λάθη και η αγάπη των κοριτσιών για το θέατρο θα περάσει σε δεύτερη μοίρα όσο αυτές δοκιμάζουν τα όριά τους, άλλοτε από τη μεριά του εξουσιαστή και άλλοτε του εξουσιαζόμενου. Μέχρι πού είναι διατεθειμένες να φτάσουν, για να πετύχουν το όνειρό τους και πώς το όνειρο απομυθοποιείται μέσα σε αυτό το ταξίδι συνειδητοποίησης; Μια μαύρη κωμωδία για τη βιαιότητα της σύγχρονης εργασιακής πραγματικότητας και των ανθρώπινων σχέσεων. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ

«H Εγκληματική Οργάνωση μιας Παράστασης», 12 Οκτωβρίου στο Θέατρο Χώρος

Πρόσωπα γνώριμα και ιστορίες οικείες που συμβαίνουν στο χώρο του θεάτρου αλλά θα μπορούσαν να συμβούν σε γραφεία, εταιρείες, σε χώρους λαμπερούς και σε όχι και τόσο. Κορίτσια της διπλανής πόρτας που αγωνίζονται καθημερινά να υπάρξουν κάπου, να τις προσέξει κάποιος, να νιώσουν πως αξίζουν. Κορίτσια που απογοητεύονται, πέφτουν, σηκώνονται και πάλι από την αρχή. Ο φόβος τις ακινητοποιεί, η ανασφάλεια τις κάνει ανίκανες να κυνηγήσουν ό,τι ονειρεύονται. Κορίτσια ασήμαντα, κορίτσια καταπιεσμένα. Μέχρι τη μέρα που αποφασίζουν να δράσουν. Με τον τρόπο τους. Μια ιστορία MeToo από την ανάποδη. 

«H Εγκληματική Οργάνωση μιας Παράστασης», 12 Οκτωβρίου στο Θέατρο Χώρος

Σε μια κοινωνία εξαρχής βίαιη και σκληρή μια παρέα ηθοποιών πιστεύει πως επαναστατεί. Περνάει από το ρόλο του θύματος στο ρόλο του θύτη και τότε όλα μπορούν να πάνε στραβά. Ή μήπως ήταν πάντοτε στραβά; 

«H Εγκληματική Οργάνωση μιας Παράστασης», 12 Οκτωβρίου στο Θέατρο Χώρος

Το έργο αυτό μιλάει για την τέχνη, την ηθική και τη δικαιοσύνη, για την ανάγκη του ανθρώπου για εξουσία και επιβολή. Μιλάει για την απομυθοποίηση των ονείρων στην ενήλικη ζωή και πιο πολύ για την άσκηση βίας που είτε σιωπηλά είτε ηχηρά καθορίζει τις πράξεις μας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

«H Εγκληματική Οργάνωση μιας Παράστασης», 12 Οκτωβρίου στο Θέατρο Χώρος

Κείμενο: Παναγιώτα-Κερασίνα Κωστάμη
Σκηνοθεσία: Νικολέττα Μπάτσικα
Παίζουν: Ιωάννα Ζέρβα, Μιράντα Ζησιμοπούλου, Αντώνης Καραστεργίου, Βικυνάουμα
Κατσάρα, Παναγιώτα- Κερασίνα Κωστάμη, Νικολέττα Μπάτσικα
Πρωτότυπη μουσική: Μιχάλης Κοτσιράκης
Κίνηση: Μιράντα Ζησιμοπούλου
Σκηνικά και κοστούμια: Ηράκλεια Δέδε
Φωτισμοί: Ιωάννα Ζέρβα
Φωτογραφίες: Ηράκλεια Δέδε
Trailer: Μαρκέλλος Πλακίτσης
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Παραγωγή: Κίτρον ΑΜΚΕ

«H Εγκληματική Οργάνωση μιας Παράστασης», 12 Οκτωβρίου στο Θέατρο Χώρος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΘΕΑΤΡΟ ΧΩΡΟΣ
Πραβίου 6-8, Βοτανικός Αθήνα | Τ: 210 3426736
Διάρκεια: 75'

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

12-13 Οκτωβρίου 2026 | 21:00
19-20 Οκτωβρίου 2026 | 21:00
26-27 Οκτωβρίου 2026 | 21:00
31 Οκτωβρίου 2026 | 21:00
01 Νοεμβρίου 2026 | 20:00
07 Νοεμβρίου 2026 | 21:00
08 Νοεμβρίου 2026 | 20:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Early bird: 12€
 

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