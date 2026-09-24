Οι Επικίνδυνες Σχέσεις την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

Έρωτας, εξουσία και καταστροφή – μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες ηθικής παρακμής.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 στις 20:00, στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, τη μετάδοση της μαγνητοσκοπημένης παραγωγής του National Theatre «Οι επικίνδυνες σχέσεις», βασισμένης στο επιστολικό μυθιστόρημα του Πιερ Σοντερλό ντε Λακλό για την ηθική παρακμή των Γάλλων ευγενών στις παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης, σε διασκευή του Κρίστοφερ Χάμπτον και σκηνοθεσία της Μάριαν Έλιοτ, της σκηνοθέτιδος που έχει σφραγίσει το σύγχρονο βρετανικό θέατρο με τους «Αγγέλους στην Αμερική».

Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι γεμάτο έρωτα, ψέματα και τη λάμψη του υπερβολικού πλούτου, η Μαρκησία ντε Μερτέιγ και ο Υποκόμης ντε Βαλμόν θέτουν τη σαγήνη και τον πόθο στην υπηρεσία των μοχθηρών τους σχεδίων. Η συμμαχία τους είναι αδίστακτη και η επιτυχία τους εντυπωσιακή, ώσπου η ίδια τους η σχέση μετατρέπεται σε πεδίο ανταγωνισμού. Τότε η σύγκρουση είναι ισοπεδωτική: όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για μια ολόκληρη κοινωνική τάξη στο μεταίχμιο της δόξας και του ξεπεσμού.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του βρετανικού θεάτρου και κινηματογράφου: η Lesley Manville [Λέσλι Μάνβιλ] ως Μαρκησία ντε Μερτέιγ και ο Aidan Turner [Έιντεν Τέρνερ] ως Υποκόμης ντε Βαλμόν.

Η παράσταση περιλαμβάνει σκηνές σεξουαλικής βίας και συστηματικής χειραγώγησης, σκληρή γλώσσα, σεξουαλικές αναφορές καθώς και αναφορές σε απώλεια βρέφους.



Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το θέατρο Lyttelton στο Λονδίνο

Στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους



Συντελεστές

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Marianne Elliott

ΠΑΙΖΟΥΝ Lesley Manville Aidan Turner