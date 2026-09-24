Φωτιά Σε Βυτιοφόρο Με Υγραέριο Στην Ιόνια Οδό

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Άρτας, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε βυτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 140ό χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, στο ρεύμα προς Πάτρα, με την κινητοποίηση των Αρχών να είναι άμεση λόγω του επικίνδυνου φορτίου του οχήματος. Ο οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία του. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αποσύνδεση της καμπίνας από το φορτίο, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος.

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Φιλιππιάδας και Άρτας.

Στην περιοχή έχουν μεταβεί επίσης δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και όχημα της Ιόνιας Οδού, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια του σημείου.

Η κατάσβεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούν με ιδιαίτερη προσοχή λόγω του υγραερίου που μεταφέρει το βυτιοφόρο.