Ιγγλέζου: «Έχουν ακρωτηριαστεί τα τέσσερα δάχτυλα του δεξιού χεριού μου»

«Το καλό μου χέρι τώρα είναι το αριστερό» τόνισε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.26 , 00:02 Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μπασκόνια
25.09.26 , 00:01 Ιγγλέζου: «Έχουν ακρωτηριαστεί τα τέσσερα δάχτυλα του δεξιού χεριού μου»
24.09.26 , 23:44 Παναθηναϊκός – Παρί 91-72: Σαρωτική πρεμιέρα στην Euroleague
24.09.26 , 23:42 Οι Επικίνδυνες Σχέσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
24.09.26 , 23:34 Φωτιά σε βυτιοφόρο με υγραέριο στην Ιόνια Οδό – Απομακρύνθηκε ο οδηγός
24.09.26 , 23:03 Νετανιάχου στον ΟΗΕ: «Τύραννος» ο Ερντογάν
24.09.26 , 22:55 First Dates Ματούλα- Χρήστος: Το πρώτο ραντεβού δεν τους έφτασε!
24.09.26 , 22:46 First Dates: Δεν ήταν του γούστου του, αλλά παραλίγο να «βγάλει δαχτυλίδι»
24.09.26 , 22:42 Ο Στέφανος Κασελάκης τη Δευτέρα στο Cash or Trash- Τι είπε με τη Μοιραράκη
24.09.26 , 22:38 Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (24/9): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν
24.09.26 , 22:36 Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν ξανά στους δρόμους της πόλης
24.09.26 , 22:20 Δήμητρα Βαμβακούση: Επέτειος γάμου με τον «Ντάνο» - «3 χρόνια τρωγόμαστε»
24.09.26 , 22:15 First Dates Θοδωρής: «Δεν ένιωσα πως ξετρελάθηκα, δεν θα βγω 2ο ραντεβού»
24.09.26 , 22:13 Οι Τούρκοι εφαρμόζουν τη διπλωματία των τρυπανιών
24.09.26 , 22:12 Opel Trade-Up: Όσο πιο παλιό…τόσο πιο καλό
Δήμητρα Βαμβακούση: Επέτειος γάμου με τον «Ντάνο» - «3 χρόνια τρωγόμαστε»
Άννα Μενενάκου: Η ηλικία, η καριέρα και η σχέση με τον Σωτήρη Τσαφούλια
Βικτώρια Δέλλα: «Η Γωγώ μελαχρινή, είσαι κούκλα αγάπη μου»
Πέτρος Κουσουλός: «Με την πρώην σύζυγό μου ακολουθούμε το σουηδικό μοντέλο»
Μαριαλένα Ρουμελιώτη: «Πάμε να κάνουμε γυμναστικούλα;»
Αποκάλυψη Star: Ο διάλογος υπνοθεραπευτή – Μαζωνάκη στο καφέ του Ψυχικού
Οικονομάκου: «Ποστάρω πολύ. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι εγώ δουλεύω»
Μαζωνάκης:«Ο τελευταίος τσακωμός ήταν γιατί δεν πήγαινε να δει τη μάνα του»
Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της Αθήνας - Σε κρίσιμη κατάσταση 29χρονος
Ιγγλέζου: «Έχουν ακρωτηριαστεί τα τέσσερα δάχτυλα του δεξιού χεριού μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ασημίνα Ιγγλέζου υπέστη κρυοπαγήματα στα Ιμαλάια, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό τεσσάρων δαχτύλων του δεξιού χεριού της.
  • Είναι νοσηλευόμενη από τον Μάιο και δηλώνει αισιόδοξη για την ανάρρωσή της.
  • Τονίζει τη σημασία της ευγνωμοσύνης για την υγεία και την αξία της ζωής.
  • Εκφράζει την επιθυμία να επιστρέψει στα Ιμαλάια, καθώς εκεί νιώθει ζωντανή.
  • Μοιράζεται την πεποίθηση ότι οι δυσκολίες αποκαλύπτουν τη δύναμη που έχουμε.

Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της περνάει η Ασημίνα Ιγγλέζου καθώς μετά από ανάβαση στα Ιμαλάια, υπέστη  κρυοπαγήματα στα χέρια, και οι γιατροί έκριναν απαραίτητο να προχωρήσουν στον  ακρωτηριασμό τεσσάρων ακροδαχτύλων.

“Εύχομαι σιγά σιγά να βγω από εδώ και να μπορέσω να πάρω τη ζωή στο χέρι μου, γιατί τώρα το αριστερό μου θα είναι το καλό μου χέρι, αφού το δεξί μου χέρι έχει υποστεί αρκετή ζημιά. Έχουν ακρωτηριαστεί τα τέσσερα δάχτυλα του δεξιού χεριού μου" δήλωσε στην εκπομπή του Open “Ρεπορτάζ Τώρα” η οποία έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε την κορυφή του Μακάλο.

Η Ασημίνα που είναι στο νοσοκομείο από τον Μάϊο έστειλε και ένα αισιόδοξο μήνυμα πως πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που ξυπνάμε υγιείς καθώς τίποτα στη ζωή δεν είναι δεδομένο. 

 

 

«Απλά θα πω ότι γενικά κάθε μέρα που ξυπνάμε να μη θεωρούμε δεδομένη τη ζωή μας. Να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή και να είμαστε έτοιμοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε μας φέρει απρόοπτα η ζωή μας, να το αντιμετωπίζουμε, να μην το βάζουμε κάτω. Μερικές φορές μέσα από τέτοιες δυσκολίες καταλαβαίνουμε πραγματικά πόση δύναμη έχουμε. Περισσότερο πόσο νομίζαμε ή πιστεύαμε» ανέφερε και πρόσθεσε: «Κάθε άνθρωπος μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με μια δυσκολία στη ζωή του μέσα καθώς πηγαίνει στη δουλειά του, καθώς βρίσκεται στη δουλειά του. Ξέρω, εδώ μέσα στο νοσοκομείο είμαι από τον Μάιο. Δεν βγαίνω και έχω δει πάρα πολλά πράγματα”.

Η ίδια όπως είπε δεν σκοπεύει να το βάλει κάτω και θα ξαναπήγαινε στα Ιμαλάια, καθώς μόνο εκεί νιώθει ζωντανή. 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΓΓΛΕΖΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δήμητρα Βαμβακούση - Γιώργος Αγγελόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Δήμητρα Βαμβακούση: Επέτειος γάμου με τον «Ντάνο» - «3 χρόνια τρωγόμαστε»
Πέτρος Κουσουλός
Celebrities & Gossip Νεα
Πέτρος Κουσουλός: «Με την πρώην σύζυγό μου ακολουθούμε το σουηδικό μοντέλο»
Πέτρος Ιακωβίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Ιακωβίδης: Backstage στιγμές από τα γυρίσματα του «Παγκόσμιο Φαινόμενο»
Άννα Μενενάκου
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Μενενάκου: Η ηλικία, η καριέρα και η σχέση με τον Σωτήρη Τσαφούλια
Αργυρώ Μπαρμπαρίγου
Celebrities & Gossip Νεα
Μπαρμπαρίγου: Η αποκάλυψη για τη φωνή της – «Με το σοκ αυτό έκλεισε»
Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης
Celebrities & Gossip Νεα
Μαριαλένα Ρουμελιώτη: «Πάμε να κάνουμε γυμναστικούλα;»
O Σεπτέμβριος της Δανάης Μπάρκα μέσα από φωτογραφίες
Celebrities & Gossip Νεα
O Σεπτέμβριος της Δανάης Μπάρκα μέσα από φωτογραφίες
Βικτώρια Δέλλα - Γωγώ Μαστροκώστα
Celebrities & Gossip Νεα
Βικτώρια Δέλλα: «Η Γωγώ μελαχρινή, είσαι κούκλα αγάπη μου»
«Twilight»: Πατέρας Για Πρώτη Φορά Ο Τέιλορ Λότνερ
Celebrities & Gossip Νεα
Τέιλορ Λότνερ: Πατέρας για πρώτη φορά ο ηθοποιός του «Twilight»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top