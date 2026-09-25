Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της περνάει η Ασημίνα Ιγγλέζου καθώς μετά από ανάβαση στα Ιμαλάια, υπέστη κρυοπαγήματα στα χέρια, και οι γιατροί έκριναν απαραίτητο να προχωρήσουν στον ακρωτηριασμό τεσσάρων ακροδαχτύλων.

“Εύχομαι σιγά σιγά να βγω από εδώ και να μπορέσω να πάρω τη ζωή στο χέρι μου, γιατί τώρα το αριστερό μου θα είναι το καλό μου χέρι, αφού το δεξί μου χέρι έχει υποστεί αρκετή ζημιά. Έχουν ακρωτηριαστεί τα τέσσερα δάχτυλα του δεξιού χεριού μου" δήλωσε στην εκπομπή του Open “Ρεπορτάζ Τώρα” η οποία έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε την κορυφή του Μακάλο.

Η Ασημίνα που είναι στο νοσοκομείο από τον Μάϊο έστειλε και ένα αισιόδοξο μήνυμα πως πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που ξυπνάμε υγιείς καθώς τίποτα στη ζωή δεν είναι δεδομένο.

«Απλά θα πω ότι γενικά κάθε μέρα που ξυπνάμε να μη θεωρούμε δεδομένη τη ζωή μας. Να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή και να είμαστε έτοιμοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε μας φέρει απρόοπτα η ζωή μας, να το αντιμετωπίζουμε, να μην το βάζουμε κάτω. Μερικές φορές μέσα από τέτοιες δυσκολίες καταλαβαίνουμε πραγματικά πόση δύναμη έχουμε. Περισσότερο πόσο νομίζαμε ή πιστεύαμε» ανέφερε και πρόσθεσε: «Κάθε άνθρωπος μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με μια δυσκολία στη ζωή του μέσα καθώς πηγαίνει στη δουλειά του, καθώς βρίσκεται στη δουλειά του. Ξέρω, εδώ μέσα στο νοσοκομείο είμαι από τον Μάιο. Δεν βγαίνω και έχω δει πάρα πολλά πράγματα”.

Η ίδια όπως είπε δεν σκοπεύει να το βάλει κάτω και θα ξαναπήγαινε στα Ιμαλάια, καθώς μόνο εκεί νιώθει ζωντανή.



