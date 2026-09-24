To Cash or Trash, η εκπομπή που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα επιστρέφει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου καθημερινά στις 17:20 μέσα από τη συχνότητα του Star και η οικοδέσποινα της εκπομπής, Δέσποινα Μοιραράκη, έδωσε μία ιδέα στους διαδικτυακούς της φίλους για το τι πρόκειται να δούμε.

Η ίδια, δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Στέφανο Κασσελάκη ο οποίος θα είναι καλεσμένος στην εκπομπή, χωρίς να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

H oικοδέσποινα του Cash or Trash Δέσποινα Μοιραράκη

“Καλησπέρα πρόεδρέ μου. Σ’ ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Τιμή μας” αναφέρει η οικοδέσποινα του Cash or Trash στο βίντεο με εκείνον να απαντά πως έχουμε υπερεκτιμήσει τους πολιτικούς.

O εκτιμητής Θάνος Λούδος

Στην εκπομπή της Δευτέρας φυσικά θα είναι και ο Θάνος Λούδος, ο εκτιμητής της εκπομπής.

Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές! Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash. Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας!

