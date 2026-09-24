First Dates: Φλερτ, χημεία & ανατροπές - Singles αναζητούν τον έρωτα απόψε!

Τι θα δούμε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το First Dates επιστρέφει στην Ελλάδα με νέες ρομαντικές συναντήσεις κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί υποδέχεται singles που αναζητούν τον έρωτα σε ένα ζεστό εστιατόριο.
  • Κάθε επεισόδιο περιλαμβάνει τρία ραντεβού με διαφορετικούς συμμετέχοντες και ευκαιρίες για νέες σχέσεις.
  • Οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις προσδοκίες και τις επιθυμίες τους για τον ιδανικό σύντροφο.
  • Η εκπομπή προάγει την αυθόρμητη επικοινωνία και την αληθινή σύνδεση μεταξύ των συμμετεχόντων.

Το πιο αγαπημένο  τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα  πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Δείτε την πρεμιέρα του First Dates

First Dates: Φλερτ, χημεία & ανατροπές - Singles αναζητούν τον έρωτα απόψε!

 

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο First Dates 

First Dates: Φλερτ, χημεία & ανατροπές - Singles αναζητούν τον έρωτα απόψε!

Κάθε ραντεβού στο First Dates είναι μια νέα σελίδα στο βιβλίο του έρωτα. Φλερτ, σπίθες, αγωνία, βλέμματα γεμάτα νόημα και υποσχέσεις ζωής. Κάθε επεισόδιο έρχεται με τρία διαφορετικά ραντεβού… και τρεις ξεχωριστές ευκαιρίες για έναν νέο έρωτα να γεννηθεί!

Η Ιωάννα δηλώνει κυνική και ότι βαριέται εύκολα, όμως αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο στην αναζήτησή της για τον έρωτα. Δύσκολα ενθουσιάζεται, ακόμα πιο δύσκολα ερωτεύεται και αναζητά κάποιον να την ταρακουνήσει και να τη βγάλει από τη βαρεμάρα της. Θα καταφέρει, άραγε, ο συναισθηματικός και ερωτευμένος με τη ζωή Θοδωρής να τη γοητεύσει;
 
Ο Γιώργος αγαπά τη metal, τα drums και τον αυτοσαρκασμό. Στο First Dates έρχεται με έναν ξεκάθαρο στόχο: να βρει την κοπέλα των ονείρων του! Συναντά την εξίσου απαιτητική Δανάη, η οποία ονειρεύεται έναν μελαχρινό άντρα με dark humor. Αν κάθε όνειρο είναι σαν αυτό το ραντεβού, αυτό το ζευγάρι ίσως να μη θελήσει ποτέ να ξυπνήσει! 

Το τελευταίο ραντεβού της βραδιάς έχει ενέργεια, πολλή κουβέντα και ακόμα περισσότερο γέλιο. Η ανοιχτόμυαλη Ματούλα αναζητά έναν άντρα δίχως «red flags» και το First Dates  τη φέρνει κοντά με τον Χρήστο από τη Θεσσαλονίκη, που αντιμετωπίζει τη ζωή με χαμόγελο. Μακάρι να φύγουν και οι δύο εξίσου χαμογελαστοί από αυτό το ραντεβού!

 

First Dates: «Έρχεται ο Τάσος και μας κλέβει τις ατάκες»

Ο έρωτας μπορεί να χτυπήσει την πόρτα σου ανά πάσα στιγμή… Στο First Dates, η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή!

First Dates: Φλερτ, χημεία & ανατροπές - Singles αναζητούν τον έρωτα απόψε!

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με  ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ. 


Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.
Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.
Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!
Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!
Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο  ματιά! 

Φέτος, λίγο πριν πέσει η αυλαία του πρώτου  ραντεβού, έρχεται η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς… Ένα ραβασάκι... όπως παλιά. Το ζευγάρι γράφει ένα προσωπικό μήνυμα, το κλείνει  μέσα σε μια καρδιά και το ανταλλάσσει λίγο πριν πει το τελευταίο 
«γεια». Γιατί ορισμένες φορές, οι πιο αληθινές εξομολογήσεις γράφονται, δε λέγονται! 

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά!
Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές! Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr
 

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