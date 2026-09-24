Ελληνικοί Patriot Στη Σαουδική Αραβία Κατέρριψαν Πύραυλο

Σε επιτυχή αναχαίτιση ενός βαλλιστικού πυραύλου και ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) που είχαν εκτοξευθεί από την Υεμένη προχώρησε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Για την αντιμετώπιση των δύο στόχων εκτοξεύτηκαν συνολικά δύο βλήματα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 13:40 από την Πυροβολαρχία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ).

Η ελληνική μονάδα συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», η οποία έχει στόχο την ενίσχυση της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Την ίδια ώρα, οι σαουδαραβικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις της χώρας αναχαίτισαν έξι βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι της Υεμένης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία, ταξίαρχο Τουρκί αλ Μάλικι, οι πύραυλοι είχαν στόχο τις πόλεις Ταΐφ και Γιανμπού.

Ο ίδιος ανέφερε, μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ, ότι οι επιθέσεις αντιμετωπίστηκαν και προειδοποίησε ότι οι ενέργειες των Χούθι θα αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα.