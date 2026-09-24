Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν βαλλιστικό πύραυλο και UAV

Καταρρίφθηκαν έξι βαλλιστικοί πύραυλοι των Χούθι

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Thanassis Stavrakis)
Ελληνικοί Patriot Στη Σαουδική Αραβία Κατέρριψαν Πύραυλο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε έναν βαλλιστικό πύραυλο και ένα UAV από την Υεμένη.
  • Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 13:40 από την ΕΛΔΥΣΑ, με τη χρήση δύο βλημάτων.
  • Η ελληνική μονάδα συμμετέχει στην πρωτοβουλία IAMD για την ενίσχυση της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.
  • Οι σαουδαραβικές δυνάμεις αναχαίτισαν έξι βαλλιστικούς πυραύλους από τους Χούθι, με στόχο τις πόλεις Ταΐφ και Γιανμπού.
  • Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας προειδοποίησε για αποφασιστική αντίδραση στις επιθέσεις των Χούθι.

Σε επιτυχή αναχαίτιση ενός βαλλιστικού πυραύλου και ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) που είχαν εκτοξευθεί από την Υεμένη προχώρησε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία

Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν εχθρικά drones

Για την αντιμετώπιση των δύο στόχων εκτοξεύτηκαν συνολικά δύο βλήματα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 13:40 από την Πυροβολαρχία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ). 

Η ελληνική μονάδα συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», η οποία έχει στόχο την ενίσχυση της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας. 

Την ίδια ώρα, οι σαουδαραβικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις της χώρας αναχαίτισαν έξι βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι της Υεμένης. 

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία, ταξίαρχο Τουρκί αλ Μάλικι, οι πύραυλοι είχαν στόχο τις πόλεις Ταΐφ και Γιανμπού. 

Ο ίδιος ανέφερε, μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ, ότι οι επιθέσεις αντιμετωπίστηκαν και προειδοποίησε ότι οι ενέργειες των Χούθι θα αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα. 

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