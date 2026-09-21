Ο ενεργειακός συναγερμός χτυπά ξανά στην Ευρώπη. Οι τιμές του πετρελαίου και όλων των καυσίμων πιέζουν ήδη τα νοικοκυριά, ενώ ο χειμώνας πλησιάζει με τις αποθήκες φυσικού αερίου να έχουν αποθέματα χαμηλότερα από το συνηθισμένο.

Γερμανία: «Να μειώσουν τους φόρους στα καύσιμα» ζητούν οι πολίτες

Όπως ανέφερε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο ρεπορτάζ της για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, στη Γερμανία η οργή μεγαλώνει. Η τιμή της βενζίνης έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ, με τους οδηγούς να βλέπουν κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ να κοστίζει όλο και περισσότερο.

Μείωση φόρων για χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα ζητούν οι πολίτες στη Γερμανία

Γαλλία: Η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά

Και στη Γαλλία, η ακρίβεια στην ενέργεια γίνεται καθημερινός πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά.

«Το κράτος πρέπει πάση θυσία να μειώσει τη φορολογία κατά τουλάχιστον 50 λεπτά. Είναι το ελάχιστο που χρειάζεται για ένα ισχυρό οικονομικό σοκ στη χώρα» δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ένωσης Γάλλων οδηγών, Πιέρ Σασερέ.

Χειμώνας με λιγότερα αποθέματα και φόβοι για νέα «εκτόξευση» τιμών

Ο μεγάλος φόβος τώρα είναι ο χειμώνας. Η Ευρώπη ολιγώρησε και δεν κατάφερε να γεμίσει τις αποθήκες φυσικού αερίου όσο θα ήθελε. Τα αποθέματα βρίσκονται περίπου στο 69%, όταν ο συνηθισμένος μέσος όρος αυτή την εποχή είναι περίπου 85%.

Σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα τα αποθέματα φυσκού αερίου στην ΕΕ

Όπως προειδοποίησε ο ειδικός στην αγορά φυσικού αερίου Τζακ Σαρπλς, «αν έχουμε έναν πιο κρύο χειμώνα και αντλούμε πολύ μεγάλες ποσότητες από τα αποθέματα, πριν καν πλησιάσουμε στον πάτο των δεξαμενών, θα δούμε τις τιμές να εκτοξεύονται».

Ορμούζ: Η κίνηση κατέρρευσε

Η εικόνα στα Στενά του Ορμούζ δείχνει γιατί η Ευρώπη ανησυχεί. Μόλις 17 εμπορικά πλοία πέρασαν ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν 37. Πριν από τον πόλεμο, από τα Στενά περνούσαν κατά μέσο όρο περίπου 125 τάνκερ και LNG.

Στενά του Ορμούζ: Μόλις 17 πλοία πέρασαν το Σαββατοκύριακο

Μακρόν: Στροφή στον Καναδά – Κινητοποιεί τους G7

Με την πίεση να μεγαλώνει στη Γαλλία, ο Μακρόν αναζητεί νέες ενεργειακές διεξόδους. Στρέφεται στον Καναδά και συγκαλεί εκτάκτως τους G7 για συντονισμό σε παραγωγή και αποθέματα, ακόμη και για πιθανή χρήση στρατηγικών ενεργειακών αποθεμάτων.

«Πρέπει επίσης να συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε τον ενεργειακό μας εφοδιασμό και να συγκρατήσουμε τις τιμές των καυσίμων» τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.