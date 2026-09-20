Εκλογές Ρωσία: Προς άνετη νίκη οδεύει το κόμμα Πούτιν

Επίθεση της Ουκρανίας κατά της Μόσχας την τελευταία μέρα των εκλογών / Βίντεο από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star (20/9/2026)

Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 14% των ψήφων.

Εκλογές Ρωσία: Προς άνετη νίκη οδεύει η Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν / AP

Σύμφωνα με ένα exit-poll που διεξήγαγε το Ρωσικό Κέντρο Έρευνας Κοινής Γνώμης (VCIOM), ένα κρατικό ινστιτούτο, η Ενωμένη Ρωσία αναμένεται να κερδίσει το 49,4% των ψήφων (περίπου το ίδιο ποσοστό με τις εκλογές το 2021).

Εκλογές Ρωσία: Άνετη νίκη για το κόμμα του Πούτιν / AP

Αυτή η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές, είναι η πρώτη που γίνεται μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, και αφορά την εκλογή των 450 μελών της Δούμα, της κάτω βουλής του ρωσικού Κοινοβουλίου, και διεξήχθη επίσης σε ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί και προσαρτηθεί από τη Ρωσία.

Ο πρόεδρος Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι σε γενικές γραμμές αναμενόμενο, καθώς δεν υφίσταται αληθινή αντιπολίτευση, με το μοναδικό κόμμα που είναι ανοιχτά αντίθετο στον πόλεμο, το Γιάμπλοκο, να αποκλείστηκε από τη διαδικασία.

