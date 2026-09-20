Εκλογές Ρωσία: Προς άνετη νίκη οδεύει το κόμμα Πούτιν

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Πηγή: Φωτογραφίες AP
Επίθεση της Ουκρανίας κατά της Μόσχας την τελευταία μέρα των εκλογών / Βίντεο από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star (20/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν προχωρά προς άνετη νίκη με 57,5% των ψήφων, σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.
  • Exit-poll δείχνει ότι η Ενωμένη Ρωσία αναμένεται να κερδίσει 49,4% των ψήφων, παρόμοιο με το 2021.
  • Οι εκλογές είναι οι πρώτες μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και περιλαμβάνουν και κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.
  • Ο Πούτιν χαρακτήρισε τις εκλογές δοκιμασία στήριξης του πολέμου στην Ουκρανία.
  • Η διαδικασία διεξάγεται χωρίς αληθινή αντιπολίτευση, με το Γιάμπλοκο αποκλεισμένο.

Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 14% των ψήφων.

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Εκλογές Ρωσία: Προς άνετη νίκη οδεύει το κόμμα Πούτιν

Εκλογές Ρωσία: Προς άνετη νίκη οδεύει η Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν / AP

Σύμφωνα με ένα exit-poll που διεξήγαγε το Ρωσικό Κέντρο Έρευνας Κοινής Γνώμης (VCIOM), ένα κρατικό ινστιτούτο, η Ενωμένη Ρωσία αναμένεται να κερδίσει το 49,4% των ψήφων (περίπου το ίδιο ποσοστό με τις εκλογές το 2021). 

Εκλογές Ρωσία: Προς άνετη νίκη οδεύει το κόμμα Πούτιν

Εκλογές Ρωσία: Άνετη νίκη για το κόμμα του Πούτιν / AP

Αυτή η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές, είναι η πρώτη που γίνεται μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, και αφορά την εκλογή των 450 μελών της Δούμα, της κάτω βουλής του ρωσικού Κοινοβουλίου, και διεξήχθη επίσης σε ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί και προσαρτηθεί από τη Ρωσία. 

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Ο πρόεδρος Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία. 

Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι σε γενικές γραμμές αναμενόμενο, καθώς δεν υφίσταται αληθινή αντιπολίτευση, με το μοναδικό κόμμα που είναι ανοιχτά αντίθετο στον πόλεμο, το Γιάμπλοκο, να αποκλείστηκε από τη διαδικασία.
 

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