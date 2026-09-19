Ενώ Πούτιν και Ευρώπη έχουν ουσιαστικά κόψει κάθε επικοινωνια, το υπερσυντηρητικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) προετοιμάζει συνομιλίες με το Κρεμλίνο για να ανοίξουν ξανά οι κάνουλες παροχής ρωσικού φυσικού αερίου προς τη Γερμανία.

Η Ευρώπη και φυσικά η Γερμανία δεν αντιμετώπιζε ενεργειακό πρόβλημα όσο η Μέρκελ εξασφάλιζε φθηνό φυσικό άεριο από τη Μόσχα μετά από συμφωνίες με τον Πούτιν. Το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και η αποχώρηση της Μέρκελ από την Καγκελαρία, οδήγησαν στο κλείσιμο της κάνουλας από τη Ρωσία.

Η Γερμανία κυρίως αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα, το οποίο κορυφώθηκε με τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή. Τώρα, πολλοί Ευρωπαίοι λένε «ως εδώ».

Ετσι, η Εναλλακτική για τη Γερμανία - που αποτελεί πλέον το πιο δημοφιλές κόμμα στη χώρα - προετοιμάζει συνομιλίες με το Κρεμλίνο για την επαναφορά των προμηθειών φυσικού αερίου από τη Ρωσία για τον Μάρτιο του 2027. Απαραίτητη προϋπόθεση η προηγούμενη συμφωνία Ρωσίας - Ουκρανίας για ένα πλαίσιο ειρήνης.

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