Καμπ Ντέιβιντ: Αναχαιτίστηκε αεροσκάφος ενώ ο Τραμπ βρισκόταν στην περιοχή

Το αεροσκάφος αναχαιτίστηκε από αμερικανικό μαχητικό

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Συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑ, στο Καμπ Ντέιβιντ, την εξοχική κατοικία των Αμερικανών Προέδρων, καθώς αεροπλάνο παραβίασε την απαγόρευση πτήσεων.

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Καμπ Ντέιβιντ: Αναχαιτίστηκε αεροσκάφος ενώ ο Τραμπ βρισκόταν στην περιοχή

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κωστή Βέιμου στο Star, ένα μαχητικό αεροσκάφος απογειώθηκε και ανέκοψε την πορεία αεροσκάφους που πετούσε πάνω από τον απαγορευμένο εναέριο χώρο του Κάμπ Ντέιβιντ, προκαλώντας για λίγο ανησυχία, καθώς στην περιοχή βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ από χθες το βράδυ.

Ο Πρόεδρος Τραμπ είχε μεταβεί αεροπορικώς στην προεδρική εξοχική κατοικία, στα όρη Κάτοκτιν του Μέριλαντ, το βράδυ της Παρασκευής και πρόκειται να παραμείνει εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

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