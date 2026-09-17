Νέα κρίση στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκαλεί η πρόταση της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν προς τον Καναδά να γίνει η πρώτη χώρα που θα συνδεθεί με τις Βρυξέλλες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε απειλώντας με οικονομικό πόλεμο, διακόπτοντας τις εμπορικές συναλλαγές των Ηνωμένων Πολιτειών με την ΕΕ αν η πρόταση Φον ντερ Λάιεν γίνει αποδεκτή από τον Καναδά.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Καρνεϊ μίλησε για το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Κάρνεϊ υπογράμμισε ότι «ο Καναδάς και η Ευρώπη είναι ισχυρότεροι μαζί» και ότι μια ισχυρή οικονομία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο για μια δίκαιη κοινωνία.

Το σχέδιο σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά δεν είναι σε καμία περίπτωση μια συμμαχία που στρέφεται κατά των ΗΠΑ, προσπάθησαν να καθησυχάσουν σήμερα οι Βρυξέλλες, μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τι προτείνει ο Πρωθυπουργός του Καναδά για την σχέση με την ΕΕ

Ο Καναδός πρωθυπουργός τόνισε ότι ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν, μέσα από στενότερη συνεργασία, να ενισχύσουν τη θέση τους και να διαφυλάξουν τις κοινές τους αξίες, δημιουργώντας παράλληλα ένα ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο οι πολίτες τους θα μπορούν να ευημερούν. Όπως ανέφερε, στο επίκεντρο βρίσκεται η κυριαρχία και η δυνατότητα των κοινωνιών να αποφασίζουν τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να ζουν.

Αναφερόμενος στην πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για μετάβαση από την οικονομική συμφωνία CETA σε μια «Συμμαχία για το Μέλλον», εξέφρασε την υποστήριξή του στην προοπτική ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικαλέστηκε, μάλιστα, δημοσκοπήσεις σύμφωνα με τις οποίες η πλειονότητα των Καναδών τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των σχέσεων με την Ευρώπη.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη Καναδάς και Ευρώπη να ενισχύσουν τη στρατηγική τους αυτονομία, συνεργαζόμενοι σε κρίσιμους τομείς, όπως τα κρίσιμα ορυκτά, η αμυντική βιομηχανία, η τεχνητή νοημοσύνη και η υπολογιστική ισχύς.

Στο οικονομικό πεδίο, τάχθηκε υπέρ της ανάπτυξης ενός απρόσκοπτου ψηφιακού εμπορίου μη γεωργικών προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ επισήμανε τη σημασία της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των πολιτών των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στη δυνατότητα συμμετοχής του Καναδά στο Erasmus+, ώστε οι νέοι να μπορούν να σπουδάζουν και να αποκτούν εμπειρίες σε πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Αντίστοιχα, υποστήριξε ότι η συμμετοχή του Καναδά στην επόμενη γενιά του προγράμματος Horizon θα μπορούσε να ενισχύσει τη συνεργασία στην έρευνα και στις τεχνολογίες αιχμής, αξιοποιώντας τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα των δύο πλευρών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα κρίσιμα ορυκτά, σημειώνοντας ότι ο Καναδάς διαθέτει κοιτάσματα περισσότερων από 34 κρίσιμων ορυκτών και αποτελεί σημαντικό παραγωγό αρκετών από αυτά που θεωρούνται απαραίτητα για την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση. Όπως ανέφερε, η συνεργασία με την Ευρώπη θα μπορούσε να συμβάλει στην εξασφάλιση αξιόπιστου εφοδιασμού, στην ανάπτυξη δυνατοτήτων επεξεργασίας στον Καναδά και στη δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Καναδάς μπορεί να προμηθεύσει την Ευρώπη με υγροποιημένο φυσικό αέριο και υδρογόνο σε μεγάλη κλίμακα, ενισχύοντας την ενεργειακή της ασφάλεια, μεταξύ άλλων μέσω νέων λιμενικών υποδομών στον Άπω Βορρά και την ανατολική ακτή της χώρας.

Σε αντάλλαγμα, όπως είπε, ο Καναδάς μπορεί να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία στις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, ενώ αναφέρθηκε και στη δυνατότητα ανάπτυξης νέων υποδομών υπολογιστικής ισχύος και ασφαλέστερων ευρυζωνικών συνδέσεων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές μπορούν να συνεργαστούν για την ανάπτυξη πρωτοκόλλων ασφαλείας, κοινών προτύπων και μεγαλύτερης διαφάνειας, αλλά και για τη δημιουργία εφαρμογών που θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότητα δημιουργίας μιας ενοποιημένης αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η οποία, όπως είπε, θα μπορούσε να διευρύνει τις επιλογές και να μειώσει το κόστος για τους πολίτες, ενώ παράλληλα θα βελτίωνε την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαια.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι η «Συμμαχία για το Μέλλον» δεν θα είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός τρίτου μπλοκ απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις. Όπως εξήγησε, στόχος θα ήταν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας, ώστε να προστατεύονται οι ανοιχτές αγορές, η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα, οι ελευθερίες, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου.