Ο Νίκος Παπανδρέου για τον θάνατο της μητέρας του - Την Κυριακή η κηδεία

«Μαχήτρια ως το τέλος», αναφέρει η οικογένεια

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Facebook / Eurokinissi
Μαργαρίτα Παπανδρέου: Η φεμινιστική της δράση, η οργάνωση ΕΓΕ, ο έρωτας με τον Ανδρέα Παπανδρέου και το δύσκολο διαζύγιο / SKAI

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Ο Νίκος Παπανδρέου θρηνεί τον χαμό της πολυαγαπημένης του μητέρας, Μαργαρίτας η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα (Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου) λίγες ημέρες πριν γίνει 103 ετών. 

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ θέλησε να την αποχειρετήσει μέσω μιας εκτενούς ανάρτησης στο Facebook. 

Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 102 ετών

«Η αγαπημένη μου μητέρα, η Μαργαρίτα, έφυγε σήμερα το πρωί μετά από μια δύσκολη βραδιά. Αφήνει πίσω της ένα κενό, αλλά και την ευθύνη να μείνω πιστός στις αρχές που με δίδαξε», γράφει ο Νίκος Παπανδρέου και συνεχίζει:

«Έζησε όλες τις νίκες του ΠΑΣΟΚ και τις ήττες, έστησε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και με επιμονή έφερε αλλαγές στη χώρα που την υιοθέτησε».

«Σκέφτομαι ότι στις πιο δύσκολες στιγμές είχε πάντα έναν ήρεμο και σοφό λόγο να μου πει, κάτι που με γαλήνευε – μάλλον επειδή τα είχε δει όλα. Για μας τα παιδιά της, αλλά και για τον Ανδρέα, ήταν ο φάρος στη φουρτούνα», καταλήγει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου 

Όπως ανακοινώθηκε, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα γίνει στο Α’ νεκροταφείο, την ερχόμενη Κυριακή 20/9 στις 10 το πρωί.

Η ανακοίνωση της οικογένειας Παπανδρέου 

Ανακοίνωση για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου εξέδωσε και η οικογένεια:

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας, που έφυγε σήμερα το πρωί.

Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών.

Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη.

 

 

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ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
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