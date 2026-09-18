Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Η φωτογραφία με τον γιο της με φόντο το σαλόνι της

Η δημοσιογράφος άφησε πίσω της τις δύσκολες στιγμές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι μοιράστηκε φωτογραφία με τον γιο της στα social media, εκφράζοντας την ευτυχία της.
  • Γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον γιο της, ο οποίος γεννήθηκε πρόωρα και πέρασε 2,5 μήνες στη ΜΕΝΝ.
  • Η δημοσιογράφος περιγράφει την πρώτη φορά που κράτησε τον γιο της στην αγκαλιά της, τονίζοντας τη δύναμη της αγάπης.
  • Εκφράζει ευγνωμοσύνη και αγάπη για τον γιο της, τον οποίο θεωρεί το μεγαλύτερο δώρο της ζωής της.
  • Δηλώνει ότι η ζωή της απέκτησε νόημα από τη στιγμή που ήρθε ο γιος της στον κόσμο.

Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της, εκείνη που κρατάει τρυφερά στην αγκαλιά της τον μοναχογιό της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media η Ελίζαμπεθ Ελέτσι. 

Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο του γιου της

 

“Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι” έγραψε στη λεζάντα η δημοσιογράφος, προμηνύοντας πως αναμένεται να περάσει ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με τον σύζυγό της Νεκτάριο Λεμονίδη και τον γιο της.

Η ίδια έχει αφήσει πίσω τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στα τέλη Μαΐου όταν ο γιος της γεννήθηκε πρόωρα και έπρεπε να μείνει στη ΜΕΝΝ για 2, 5 μήνες και πλέον ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. 

 

 

“Ο πιο όμορφος λόγος που από φέτος θα αγαπώ ακόμα περισσότερο τα γενέθλιά μου, είναι γιατί μου χάρισαν το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Κάποιες ιστορίες αγάπης χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να ειπωθούν. Στις 26 Μαΐου, στις 31 εβδομάδες της κύησης μου, ο μικρός μου πρίγκιπας αποφάσισε πως είχε έρθει η στιγμή να γνωρίσει τον κόσμο. Μέσα σε μόλις 30 λεπτά, ήρθε στον κόσμο φυσιολογικά, τόσο μικρός, αλλά ήδη ένας τεράστιος μαχητής. Η πρώτη φορά που σε κράτησα στην αγκαλιά μου δεν ήταν όπως την είχα ονειρευτεί. Σε έφεραν τυλιγμένο μέσα σε ένα μικρό διάφανο σακουλάκι, τόσο μικροσκοπικό και τόσο πολύτιμο. Κι όμως, εκείνη η αγκαλιά ήταν η πιο μεγάλη της ζωής μου. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πως η δύναμη δεν μετριέται σε κιλά ή σε εβδομάδες κύησης, αλλά στην καρδιά, στην πίστη και στην θετική μας σκέψη”.

Ακολούθησαν δύο μήνες στη θερμοκοιτίδα, στην ΜΕΝΝ. Δύο μήνες γεμάτοι προσευχές, δάκρυα, αγωνία, πίστη, ελπίδα και αμέτρητη αγάπη. Κάθε μέρα μάς αποδείκνυες πως γεννήθηκες για να παλεύεις. Πως τα Θαύματα υπάρχουν και πως μερικές από τις πιο δυνατές ψυχές ξεκινούν τη ζωή τους λίγο νωρίτερα. Σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων μου, δεν θα μπορούσα να ζητήσω πιο όμορφο δώρο. Γιατί η δική μου ζωή απέκτησε πραγματικό νόημα από τη στιγμή που ήρθες εσύ. Με απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη, σας παρουσιάζω τον γιο μου. Το μικρό μου θαύμα. Τη μεγαλύτερη προσευχή που εισακούστηκε. Την πιο όμορφη ευλογία της ζωής μου. Καλώς ήρθες στη ζωή μας, αγόρι μου. Να είσαι πάντα γερός, φωτεινός και ευλογημένος. Εμείς θα είμαστε για πάντα δίπλα σου, να σε αγαπάμε, να σε προστατεύουμε και να σε καμαρώνουμε. Σ’ αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις” έγραψε χαρακτηριστικά. 
 

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