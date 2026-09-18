Χρανιώτης για Μαζώ: «Με σκέπασες με μια κουβέρτα και με φίλησες στο μέτωπο»

Η συγκινητική εξομολόγηση για τον αδικοχαμένο τραγουδιστή

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Επιμέλεια STAR.GR
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Το τρισάγιο στη Νίκαια στη μνήμη του τραγουδιστή/ βίντεο star.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Χρανιώτης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με προσωπικές αναμνήσεις και φωτογραφίες.
  • Είχαν στενή φιλία και μοιράστηκαν στιγμές από τη νυχτερινή ζωή και την καθημερινότητά τους.
  • Ο Χρανιώτης θυμήθηκε τρυφερές στιγμές, όπως όταν τον σκέπασε με κουβέρτα και τον φίλησε στο μέτωπο.
  • Αναφέρθηκε σε κοινές τους βραδιές και συζητήσεις, καθώς και σε επαγγελματικές τους συναντήσεις.
  • Εξέφρασε την επιθυμία να ξανασυναντηθούν και να χορέψουν μαζί στο μέλλον.

Μια παλιά φωτογραφία και μια σειρά από προσωπικές αναμνήσεις ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Γιώργος Χρανιώτης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.

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Οι δυο τους είχαν υπάρξει για ένα διάστημα πολύ κοντά και είχαν μοιραστεί στιγμές τόσο από τη νυχτερινή ζωή όσο και από την καθημερινότητά τους. Με αφορμή την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο ηθοποιός γύρισε τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε τη φιλία τους, τις συναντήσεις τους, τις αγκαλιές αλλά και τις πιο προσωπικές κουβέντες που είχαν κάνει όλα αυτά τα χρόνια.

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Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Γιώργος Χρανιώτης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από την εποχή που οι δυο τους έκαναν στενή παρέα, συνοδεύοντάς τη με ένα ιδιαίτερα προσωπικό κείμενο.

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Μέσα από τα λόγια του αναφέρθηκε στις βραδιές που περνούσαν μαζί, στις συζητήσεις τους, στις φορές που είχε βρεθεί να τον παρακολουθεί στη σκηνή, αλλά και σε μια τρυφερή στιγμή που είχε μείνει χαραγμένη στη μνήμη του.

«Θέλω να γυρίσω στα παλιά Τζωρτζ. Τότε που βγαίναμε έξω και τα πίναμε και μου ‘λεγες και σου ‘λεγα. Τότε που σου μίλαγα για τον σουρεαλισμό και μου απαντούσες ότι δεν τα πολύ καταλαβαίνεις όλα αυτά. Αλλά τα καταλάβαινες. Που με σκέπασες με μια κουβέρτα και με φίλησες στο μέτωπο, τότε που χα γίνει κόκκαλο. Κι έφυγες. Κυριος. Μαγκας. Ωραιος. Τότε που ήμασταν με τον Βασιλόπουλο και χορεύαμε σαν δαιμονισμένοι. Δαιμονισμένοι άγγελοι.

Θέλω να γυρίσω στα παλιά Τζωρτζ. Τότε που σ’ έλεγα Τζωρτζ και μ’ έλεγες Τζωρτζ. Που μου ‘λεγες αργότερα για τις αποτοξινώσεις σου, όταν σ’ έβλεπα στο ιατρείο της φίλης σου της Κατερίνας της Μουστάκα, που πήγαινα και ‘γω για ανατάξεις. Μετά χαθήκαμε λίγο. Δουλεύαμε πολύ κι οι δυο, αλλά όταν ανταμώναμε, ανοίγαμε εύκολα τις αγκαλιές μας, για να χορτάσουμε.

Μάρα Δαρμουσλή-Γιώργος Χρανιώτης-Γιώργος Μαζωνάκης-Δήμητρα Παπαδοπούλου-Μάριος Αθανασίου-Κώστας Αποστολάκης

Μάρα Δαρμουσλή-Γιώργος Χρανιώτης-Γιώργος Μαζωνάκης-Δήμητρα Παπαδοπούλου-Μάριος Αθανασίου-Κώστας Αποστολάκης/2007

Μπουζούκια που ‘χα έρθει να σε δω κανα δυο φορές (το ξέρες ότι δεν ήμουν πολύ fan, αλλά ήμουν δικός σου fan), Rokky horror picture show στο θέατρο που κρατούσες τον ρόλο του αφηγητή (τι καλός που ήσουν ρε μάγκα μου) στην Κύπρο που ‘χα γυρίσματα και πήγα μόνος μου να σε δω να τραγουδάς, να σε δω μετά στα καμαρίνια (άλλη ωραία αγκαλιά ) και μετά στο Yfsf που ήσουν κριτική επιτροπή.

Και μετά έγινα πατέρας και χαθήκαμε εντελώς. Και ‘γω και συ. Θα ξανανταμωσουμε Τζωρτζ. Και θα ξανά χορέψουμε. Adios amigo».

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ
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