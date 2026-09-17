Τον δρόμο της Δικαιοσύνης παίρνουν πλέον οι υποθέσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή. Η υπόθεση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, πάντως, έδωσε αφορμή για να στηθεί καβγάς στην Ολομέλεια ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη.

H Βουλή με 175 ψήφους υπέρ άναψε το «πράσινο φως» για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση δημοσιογράφου για συκοφαντικη δυσφήμηση αλλά και του Δημήτρη Αβραμόπουλου με 264 θετικές ψήφους στο πλαίσιο της έρευνας των βέλγικων αρχών για ενδεχόμενη εμπλοκή του στο Qatargate.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν εμφανίστηκε στην Ολομέλεια και απέστειλε υπόμνημα, με το οποίο ζήτησε την άρση ασυλίας του, απάντησε σε όσα του καταλογίζονται στο βελγικό ένταλμα και δήλωσε στη διάθεση των βελγικών αρχών, με τις οποίες θα έχει συνάντηση την επόμενη εβδομάδα.

Δημήτρης Αβραμόπουλος: «Προσέρχομαι οικειοθελώς με καθαρή συνείδηση»

«Προσέρχομαι οικειοθελώς, με καθαρή συνείδηση, απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ακλόνητη βεβαιότητα ότι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης θα οδηγήσει στην αποκατάσταση της αλήθειας» δήλωσε ο πρώην Επίτροπος της Ε.Ε. και πρώην Υπουργός.

Το υπόμνημα του Δ. Αβραμόπουλου

Βουλή: σκληρή κόντρα Ζωής Κωνσταντοπούλου - Δημήτρη Καιρίδη



Λίγο πριν στηθεί η ηλεκτρονική κάλπη στην Ολομέλεια της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Δημήτρης Καιρίδης ήρθαν σε μετωπική σύγκρουση ανταλλάσσοντας βαριές κουβέντες.

«Θα μιλήσει κάποιος από τη ΝΔ; Ο Αβραμόπουλος σιγή με υπόμνημα και υπολογίζεται στα μουλωχτά» είπε η κα Κωνσταντοπούλου με τον κ. Καιρίδη να απαντά:

«Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε την άρση, εσείς κρύβεστε» ακούστηκε να λέει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να τον χαρακτηρίζει «φασίστα»!

Νέα σκληρή κόντρα στη Βουλή του Δ. Καιρίδη με τη Ζ. Κωνσταντοπούλου

«Όλοι σας διώκουν, έχετε το σύνδρομο του διωκόμενου, αλλά σας είπα δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για αυτά, υπάρχουν άλλοι αρμοδιότεροι που μπορούν να βοηθήσουν» επανήλθε στις αιχμές του ο κ. Καιρίδης προς την κ. Κωνσταντοπούλου.

