Διευκρινίσεις έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για τη φράση του «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά», λέγοντας και σε ποιους αναφερόταν. Οι επόμενες εβδομάδες θα κρίνουν αν θα μεταφερθεί στο Βέλγιο με την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Το Star και η Τασούλα Παπανικολάου παρουσιάζουν για πρώτη φορά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του κ. Αβραμόπουλου, το οποίο υπογράφει Βελγίδα ανακρίτρια, και το οποίο ο κ. Αβραμόπουλος αναμένεται ότι θα επιδιώξει να ακυρώσει νομικά.

Είναι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι Βέλγοι σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

«Ζητούμε τη σύλληψη του προσώπου που αναφέρεται», επισημαίνεται στο εισαγωγικό σημείωμα, και στη συνέχεια δίνονται πληροφορίες «σχετικά με την ταυτότητα του καταζητούμενου», όπως τον χαρακτηρίζουν. Βλέπετε το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Στο ένταλμα δίνονται πληροφορίες για την ποινή, που φθάνει μέχρι και τα 10 χρόνια φυλάκισης. Το εξέδωσε το Γαλλόφωνο Πρωτοδικείο Βρυξελλών, από τη Βελγίδα ανακρίτρια Πασκάλ Μοντέιρο Μπαρέτο.

Δυσφορία για τον χαρακτηρισμό «κερατάδες» από τον Δ. Αβραμόπουλο

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι «πυρ και μανία» με τους Βέλγους. Αυτούς αποκάλεσε κερατάδες, διευκρίνισε χθες το βράδυ, μετά τη δυσφορία που προκάλεσε πρωτίστως στην κυβέρνηση η φράση του.

«Δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς. Το αντίθετο. Κατ’ επανάληψη έχω πει ότι και τους σέβομαι και τους εκτιμώ. Μιλάω, λοιπόν, για αυτούς τους αστυνομικούς, αυτούς τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς, για τους οποίους γίνονται και έρευνες, από ό,τι μαθαίνω στο Βέλγιο, οι οποίοι, χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται, έφτιαξαν αυτό το ένταλμα – όπως το λένε – το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι και άκυρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αβραμόπουλος στο Action24.

Το βέλγικο κατηγορητήριο για τον Δ. Αβραμόπουλο

Οι Βέλγοι ερευνητές εντόπισαν μηνύματα μεταξύ της Εύας Καϊλή και του Δημήτρη Αβραμόπουλου τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020, τα οποία υποδήλωναν τη συμμετοχή του κ. Αβραμόπουλου σε μια «Greek Connection», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.

Σε αυτά τα μηνύματα, ο κ. Αβραμόπουλος διευκρινίζει στην κ. Καϊλή ότι θα συναντήσει τη Σουηδή, δηλαδή την Επίτροπο Ίλβα Γιόχανσον, η οποία δημιουργούσε προβλήματα στον Καταριανό ηγέτη Αλ Θάνι.

Κατόπιν αιτήματος της κ. Καϊλή, ο Δ. Αβραμόπουλος εμφανίζεται να προτείνει στη Γιόχανσον ένα πακέτο για την απόκτηση θεωρήσεων Σένγκεν για το Κουβέιτ, το Αμάν και το Κατάρ.

Μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος φέρεται να ταξίδεψε στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ με τους γιους του το 2022, οι οποίοι προφανώς προσκλήθηκαν από την προαναφερθείσα εγκληματική οργάνωση. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Κατάρ, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος φέρεται να συναντήθηκε με τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ Μπιν Σαμίχ Αλ Μάρι και τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ. Όλα τα στοιχεία προέρχονται από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις στα τηλέφωνα των εμπλεκομένων.