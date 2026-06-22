Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τη βελγική Δικαιοσύνη, στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate.

Σύνφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ένταλμα από τις Βρυξέλλες έχει διαβιβαστεί στην ελληνική Δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας.

Διευκρινίζεται ότι το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου δεν έχει εκτελεστεί, καθώς είναι εν ενεργεία βουλευτής της ΝΔ και θα πρέπει προηγουμένως να υπάρξει άρση της βουλευτικής του ασυλίας.

Υπενθυμίζεται, ότι ο πρώην επίτροπος συμμετείχε στη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity του Αντόνιο Παντσέρι, πρώην ευρωβουλευτή που είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο Qatargate, για το οποίο είχε προφυλακιστεί η Εύα Καϊλή. Από την έναρξη της έρευνας για το Qatargate, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, έχει απορρίψει κάθε υπόνοια παρατυπίας, επιμένοντας ότι όλες οι ενέργειές του ήταν απολύτως νόμιμες.

Αβραμόπουλος για Qatargate: «Η υπόθεση δεν με αφορούσε ποτέ - Δε θα κάνω χρήση της ασυλίας μου»

Μετά την είδηση πως οι βελγικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου, στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate, ο ίδιος σε ανακοίνωσή του τονίζει πως δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του και ότι το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια.

Ο κ. Αβραμόπουλος γνωστοποιεί ότι δε θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα αποταθεί στην ελληνική Δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του:

«Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity.

Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen.

Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί».