Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπήκε στον GSI

Παίρνει μπροστά το έργο με θαλάσσιες έρευνες βυθού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.08.26 , 19:13 Έως 20.000 ευρώ τα αναδρομικά συντάξεων ΕΦΚΑ
05.08.26 , 19:05 BMW και MINI: Διακοπές με ηλεκτρικά αυτοκίνητα
05.08.26 , 19:00 Λονδίνο: Γυναίκα επιτέθηκε και τραυμάτισε με ψαλίδι 4 άνδρες
05.08.26 , 18:57 Κώστας Καραφώτης: Η νέα super cute φωτογραφία με την κόρη του!
05.08.26 , 18:45 Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπήκε στον GSI
05.08.26 , 18:22 Λένα Παπαληγούρα - Η εξομολόγηση για τον πατέρα της: «Μου λείπει πάρα πολύ»
05.08.26 , 17:51 Νοσοκομείο Κορίνθου: Έπεσε τμήμα ψευδοροφής στα ανακαινισμένα ΤΕΠ
05.08.26 , 17:35 Σύμη: Ανασύρθηκε σορός άνδρα – Πιθανό να πρόκειται για Γερμανό αγνοούμενο
05.08.26 , 17:33 Viva l'amore! Επώνυμες Ελληνίδες που ερωτεύθηκαν Ιταλούς - Ποιες είναι;
05.08.26 , 17:10 Σοκαριστικό βίντεο: Κεραυνός χτυπά 24χρονο ποδοσφαιριστή στο γήπεδο
05.08.26 , 16:54 Μαζική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο με 115 drones και 28 πυραύλους!
05.08.26 , 16:23 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η χιουμοριστική ανάρτηση με τη βαμμένη ρίζα!
05.08.26 , 16:01 Σύγκρουση ελικοπτέρων: Στη Δικαιοσύνη η οικογένεια του Έλληνα χειριστή
05.08.26 , 15:29 Ζυγούλη- Ρουβάς: Φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Κρήτη
05.08.26 , 15:22 Η έκθεση αυτοψίας για τη φωτιά σε Βοιωτία & Αττική- Φωτογραφίες ντοκουμέντα
e-ΕΦΚΑ: Επίδομα αποκλειστικά για συνταξιούχους
Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις - Τα κριτήρια
Ζυγούλη- Ρουβάς: Φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Κρήτη
Ρούλα Ρέβη: Απαθανατίζει τον Αποστόλη Τότσικα αγκαλιά με τον γιο τους
Κώστας Καραφώτης: Η νέα super cute φωτογραφία με την κόρη του!
Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef
Ανδρομάχη & Γιώργος Λιβάνης: Η αινιγματική ανάρτηση και οι φήμες χωρισμού
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με boho style και Chanel mules στις διακοπές της
Ακριβή μου ξαπλώστρα: Πόσο κοστίζει μια ημέρα στην παραλία
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Υπογράφηκε η συμφωνία ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου με γαλλική εταιρεία (βίντεο ΕΡΤ)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε φάση οριστικής υλοποίησης περνά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, καθώς υπεγράφη σε ειδική τελετή στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η συμφωνία  για την είσοδο της γαλλικής Meridiam στο μετοχικό σχήμα του Great Sea Interconnector (GSI). Παράλληλα, υπογράφηκε τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans, που ενεργοποιεί το επόμενο κρίσιμο βήμα για το έργο: τις εξειδικευμένες θαλάσσιες έρευνες βυθού.

Μητσοτάκης με Χριστοδουλίδη: Θα υλοποιηθεί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Με τη συμφωνία, το γαλλικό fund υποδομών αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της εταιρείας GSI, ενισχύοντας θεσμικά, επενδυτικά και τεχνικά το έργο που αναπτύσσει ο ΑΔΜΗΕ.

Η εξέλιξη αφορά ένα έργο με εθνική και γεωπολιτική σημασία για την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς η νέα μετοχική σύνθεση και η συμμετοχή της γαλλικής πλευράς διαμορφώνουν πλέον σταθερότερο πλαίσιο για την κατασκευή της διασύνδεσης.

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Πού «κολλάει»

Με τη δεύτερη συμφωνία, ανάμεσα σε ΑΔΜΗΕ, GSI και γαλλική Nexans, ανοίγει άμεσα ο δρόμος για τις εξειδικευμένες έρευνες στον βυθό της θάλασσας. Οι έρευνες αυτές αποτελούν το πρώτο τεχνικά αναγκαίο στάδιο πριν από την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου.
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: τι αλλάζει με τη Meridiam. 

Η τελετή για την υπογραφή της συμφωνίας Ηλεκτρικής Διασύνδεσης στο Μαξίμου

Η τελετή για την υπογραφή της συμφωνίας Ηλεκτρικής Διασύνδεσης στο Μαξίμου (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη)  

Η είσοδος της Meridiam στον GSI θεωρείται κομβική, επειδή το γαλλικό σχήμα αναλαμβάνει πλέον κυρίαρχο ρόλο στην προώθηση της κατασκευής. Το έργο αποκτά πλειοψηφικό επενδυτή με διεθνές αποτύπωμα στις μεγάλες υποδομές και ενισχυμένη δυνατότητα χρηματοδοτικής και θεσμικής στήριξης.

Έτσι, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου αφήνει πίσω ένα διάστημα καθυστερήσεων και αβεβαιότητας και μπαίνει σε πιο ώριμη φάση εκτέλεσης. Το νέο σχήμα προσφέρει ισχυρότερη κάλυψη σε ένα έργο που συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Nέα εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου λόγω ΑΔΜΗΕ

Ποια είναι η Meridiam

Η Meridiam έχει έδρα το Παρίσι και ιδρύθηκε το 2005. Δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αφρική και ειδικεύεται στον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τη μακροπρόθεσμη διαχείριση κρίσιμων δημόσιων υποδομών.

Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει περισσότερα από 130 έργα που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης, κατασκευής ή λειτουργίας. Οι συνολικές επενδύσεις που έχει κινητοποιήσει σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική φτάνουν τα 100 δισ. ευρώ.

Στη μετοχική και χρηματοδοτική της βάση συμμετέχουν θεσμικοί επενδυτές, όπως συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικοί οργανισμοί και κρατικά επενδυτικά ταμεία. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο κεφάλαιό της από το 2015, ενώ έργα της χρηματοδοτούνται από την EBRD, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους δημόσιους χρηματοπιστωτικούς φορείς.

Η Meridiam ακολουθεί μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική, με συμμετοχή από το στάδιο σχεδιασμού έως την κατασκευή και τη λειτουργία των έργων για μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Ως société à mission, έχει ενσωματώσει στο καταστατικό της στόχους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι ελέγχονται από ανεξάρτητους φορείς.

Η δραστηριότητα του ομίλου, με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται, συνδέεται με περισσότερες από 260.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Η στρατηγική της δηλώνει ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Οι συζητήσεις με Μητσοτάκη στο Μαξίμου για τον GSI

Οι συζητήσεις με Μητσοτάκη στο Μαξίμου για τον GSI  (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη) 

 

Τα διεθνή έργα της Meridiam

 

Στα πιο χαρακτηριστικά έργα της Meridiam περιλαμβάνεται το NeuConnect μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας, μια υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση HVDC ισχύος 1,4 GW και μήκους 725 χιλιομέτρων, με ύψος επένδυσης 2,8 δισ. ευρώ.

Στη Γαλλία συμμετέχει στον Σιδηρόδρομο Υψηλής Ταχύτητας Sud Europe Atlantique, στη γραμμή Τουρ-Μπορντό μήκους 302 χιλιομέτρων, έργο 7,7 δισ. ευρώ με σύμβαση παραχώρησης έως το 2061.

Στην Ιορδανία έχει σύμβαση 30 ετών για τη δεύτερη μεγαλύτερη μονάδα αφαλάτωσης στον κόσμο και τη μεταφορά νερού, ένα έργο ύψους 6 δισ. δολαρίων που καλύπτει το 40% των αναγκών της χώρας.

Το 2022 είχε ηγετική συμμετοχή στην κοινοπραξία εξαγοράς της Suez, του διεθνούς ομίλου στη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων.

Στη Βουλγαρία συμμετέχει στην 35ετή παραχώρηση του αεροδρομίου της Σόφιας, με δεσμευμένες επενδύσεις 624 εκατ. ευρώ.

Στην Ιταλία έχει αναπτύξει και λειτουργεί το δίκτυο τραμ της Φλωρεντίας, μήκους 19,5 χιλιομέτρων, που εξυπηρετεί 34 εκατ. επιβάτες τον χρόνο.

Στον Καναδά συνδέεται με τη δημιουργία του ερευνητικού κέντρου CHUM στο Μόντρεαλ, ενός από τα μεγαλύτερα κέντρα έρευνας υγείας στη Βόρεια Αμερική.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ
 |
GSI
 |
MERIDIAM
 |
GREAT SEA INTERCONNECTOR
 |
ΚΑΛΩΔΙΟ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά Δυτική Αττική: Τα Μέτρα Για Τους Πληγέντες
Πολιτικη
Φωτιά Δυτική Αττική: Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους
παραβιάσεις UAV
Πολιτικη
Ρεκόρ παραβιάσεων από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Ηλίας Παπανικολάου για τις φωτιές
Πολιτικη
Πυρκαγιές: Η ερημοποίηση της περιφέρειας καίει τα δάση
Κατερίνα Μουτσάτσου
Πολιτικη
Αποχώρησε και η Κατερίνα Μουτσάτσου από το κόμμα Καρυστιανού
Κηδεία Βαρβιτσιώτη: Ράγισαν Καρδιές Οι Εγγονές Κι Ο Γιος Του
Πολιτικη
Κηδεία Βαρβιτσιώτη: «Ράγισε» καρδιές η εγγονή του - «Μου λείπεις πολύ»
Κηδεία Βαρβιτσιώτη: Καλλυμένο Με Ελληνική Σημαία Το Φέρετρο
Πολιτικη
Κηδεία Γιάννη Βαρβιτσιώτη: Καλυμμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρο
Μητσοτάκης: Νέα Μέτρα ΕΕ Για Εργαλειοποίηση Της Μετάστευσης
Πολιτικη
Μητσοτάκης: Νέα μέτρα της ΕΕ απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης
Φωτιές: Αποζημίωση 100% Για Σπίτια Και Επίδομα Ενοικίου
Πολιτικη
Φωτιές: Αποζημίωση 100% για καμένα σπίτια και επίδομα ενοικίου έως 500 ευρώ
Μαρία Καρυστιανού
Πολιτικη
Η Μαρία Καρυστιανού διέγραψε τον Θανάση Αυγερινό
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top