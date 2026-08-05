Σε φάση οριστικής υλοποίησης περνά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, καθώς υπεγράφη σε ειδική τελετή στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η συμφωνία για την είσοδο της γαλλικής Meridiam στο μετοχικό σχήμα του Great Sea Interconnector (GSI). Παράλληλα, υπογράφηκε τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans, που ενεργοποιεί το επόμενο κρίσιμο βήμα για το έργο: τις εξειδικευμένες θαλάσσιες έρευνες βυθού.

Με τη συμφωνία, το γαλλικό fund υποδομών αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της εταιρείας GSI, ενισχύοντας θεσμικά, επενδυτικά και τεχνικά το έργο που αναπτύσσει ο ΑΔΜΗΕ.

Η εξέλιξη αφορά ένα έργο με εθνική και γεωπολιτική σημασία για την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς η νέα μετοχική σύνθεση και η συμμετοχή της γαλλικής πλευράς διαμορφώνουν πλέον σταθερότερο πλαίσιο για την κατασκευή της διασύνδεσης.

Με τη δεύτερη συμφωνία, ανάμεσα σε ΑΔΜΗΕ, GSI και γαλλική Nexans, ανοίγει άμεσα ο δρόμος για τις εξειδικευμένες έρευνες στον βυθό της θάλασσας. Οι έρευνες αυτές αποτελούν το πρώτο τεχνικά αναγκαίο στάδιο πριν από την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: τι αλλάζει με τη Meridiam.

Η τελετή για την υπογραφή της συμφωνίας Ηλεκτρικής Διασύνδεσης στο Μαξίμου (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη)

Η είσοδος της Meridiam στον GSI θεωρείται κομβική, επειδή το γαλλικό σχήμα αναλαμβάνει πλέον κυρίαρχο ρόλο στην προώθηση της κατασκευής. Το έργο αποκτά πλειοψηφικό επενδυτή με διεθνές αποτύπωμα στις μεγάλες υποδομές και ενισχυμένη δυνατότητα χρηματοδοτικής και θεσμικής στήριξης.

Έτσι, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου αφήνει πίσω ένα διάστημα καθυστερήσεων και αβεβαιότητας και μπαίνει σε πιο ώριμη φάση εκτέλεσης. Το νέο σχήμα προσφέρει ισχυρότερη κάλυψη σε ένα έργο που συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ποια είναι η Meridiam

Η Meridiam έχει έδρα το Παρίσι και ιδρύθηκε το 2005. Δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αφρική και ειδικεύεται στον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τη μακροπρόθεσμη διαχείριση κρίσιμων δημόσιων υποδομών.

Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει περισσότερα από 130 έργα που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης, κατασκευής ή λειτουργίας. Οι συνολικές επενδύσεις που έχει κινητοποιήσει σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική φτάνουν τα 100 δισ. ευρώ.

Στη μετοχική και χρηματοδοτική της βάση συμμετέχουν θεσμικοί επενδυτές, όπως συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικοί οργανισμοί και κρατικά επενδυτικά ταμεία. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο κεφάλαιό της από το 2015, ενώ έργα της χρηματοδοτούνται από την EBRD, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους δημόσιους χρηματοπιστωτικούς φορείς.

Η Meridiam ακολουθεί μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική, με συμμετοχή από το στάδιο σχεδιασμού έως την κατασκευή και τη λειτουργία των έργων για μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Ως société à mission, έχει ενσωματώσει στο καταστατικό της στόχους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι ελέγχονται από ανεξάρτητους φορείς.

Η δραστηριότητα του ομίλου, με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται, συνδέεται με περισσότερες από 260.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Η στρατηγική της δηλώνει ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Οι συζητήσεις με Μητσοτάκη στο Μαξίμου για τον GSI (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη)

Τα διεθνή έργα της Meridiam

Στα πιο χαρακτηριστικά έργα της Meridiam περιλαμβάνεται το NeuConnect μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας, μια υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση HVDC ισχύος 1,4 GW και μήκους 725 χιλιομέτρων, με ύψος επένδυσης 2,8 δισ. ευρώ.

Στη Γαλλία συμμετέχει στον Σιδηρόδρομο Υψηλής Ταχύτητας Sud Europe Atlantique, στη γραμμή Τουρ-Μπορντό μήκους 302 χιλιομέτρων, έργο 7,7 δισ. ευρώ με σύμβαση παραχώρησης έως το 2061.

Στην Ιορδανία έχει σύμβαση 30 ετών για τη δεύτερη μεγαλύτερη μονάδα αφαλάτωσης στον κόσμο και τη μεταφορά νερού, ένα έργο ύψους 6 δισ. δολαρίων που καλύπτει το 40% των αναγκών της χώρας.

Το 2022 είχε ηγετική συμμετοχή στην κοινοπραξία εξαγοράς της Suez, του διεθνούς ομίλου στη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων.

Στη Βουλγαρία συμμετέχει στην 35ετή παραχώρηση του αεροδρομίου της Σόφιας, με δεσμευμένες επενδύσεις 624 εκατ. ευρώ.

Στην Ιταλία έχει αναπτύξει και λειτουργεί το δίκτυο τραμ της Φλωρεντίας, μήκους 19,5 χιλιομέτρων, που εξυπηρετεί 34 εκατ. επιβάτες τον χρόνο.

Στον Καναδά συνδέεται με τη δημιουργία του ερευνητικού κέντρου CHUM στο Μόντρεαλ, ενός από τα μεγαλύτερα κέντρα έρευνας υγείας στη Βόρεια Αμερική.