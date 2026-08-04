Νέο κύμα αποχωρήσεων καταγράφεται στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του Θανάση Αυγερινού από τη θέση του εκπροσώπου και τη διαγραφή του. Αυτή τη φορά αποχωρούν η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Μαρία Ιωαννίδου και ο Τάκης Κοτσόργιος, διευρύνοντας τις εσωτερικές απώλειες του κόμματος.

Η εξέλιξη αφορά πρόσωπα που είχαν διαφορετικό ρόλο στο εγχείρημα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Η Κατερίνα Μουτσάτσου είχε ξεχωρίσει στην ιδρυτική εκδήλωση του κόμματος, ενώ η Μαρία Ιωαννίδου συμμετείχε στο Πολιτικό Συμβούλιο και ανήκε στον στενό πυρήνα συνεργατών της Μαρίας Καρυστιανού. Από την πλευρά του, ο Τάκης Κοτσόργιος, συνδικαλιστής και πρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου Παράκτιων Αλιευτικών Συλλόγων, ήταν μέλος του αγροτικού τομέα του κόμματος.

Το νέο αυτό κύμα αποχωρήσεων έρχεται μετά το εσωτερικό ντόμινο που είχε ανοίξει ο πραγματογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης και ακολουθεί την έξοδο του Θανάση Αυγερινού, ενός ακόμη προσώπου που είχε βρεθεί στο επίκεντρο της ιδρυτικής εκδήλωσης.

Η αποχώρηση της Κατερίνας Μουτσάτσου από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία

Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, γνωστή και από το viral βίντεο «I am Hellene», ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την ομάδα Πολιτισμού του κόμματος. Στη δήλωσή της ευχαρίστησε όσους συνεργάστηκαν μαζί της και έστειλε μήνυμα στήριξης προς τα μέλη του κινήματος.

To viral βίντεο «I am Hellene» της Κατερίνας Μουτσάτσου

«Αποχωρώντας από τη συμμετοχή μου στην ομάδα Πολιτισμού επιθυμώ να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε φίλους και στελέχη του κινήματος με τα οποία συνεργάστηκα, αλλά και κάποιους από τους εξαιρετικούς συναδέλφους της ομάδα αυτής. Ήταν τιμή μου να πορευτώ με ανθρώπους πανάξιους που διαθέτουν όραμα και αγωνίζονται για υψηλά ιδανικά, και ήμουν τυχερή που βρέθηκα να συμβάλλω με όσες δυνατότητες και γνώση είχα σε αυτή την προσπάθεια», αναφέρει η Κατερίνα Μουτσάτσου.

Παράλληλα, ευχήθηκε «καλή δύναμη και υπομονή σε όλους στον δύσκολο αυτό αγώνα μιας τραυματισμένης και αποκαμωμένης κοινωνίας, κομμάτι της οποίας είμαστε όλοι μας ανεξαιρέτως».

Η δήλωσή της κλείνει με την αναφορά: «Δηλώνω ότι δεν παύω να αγωνίζομαι για αυτό το “όνειρο” που μας συνδέει όλους, και που αναζητά δημοκρατία, ελευθερία, και κοινωνική χειραφέτηση».

Μαρία Ιωαννίδου: Αποχώρηση από το Πολιτικό Συμβούλιο

Από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία αποχώρησε και η σχολική ψυχολόγος Μαρία Ιωαννίδου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και πρόσωπο που ανήκε στον στενό κύκλο συνεργατών της Μαρίας Καρυστιανού.

Στο μήνυμά της προς τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος, η Μαρία Ιωαννίδου ευχαρίστησε όσους συμπορεύτηκαν μαζί της και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας συνάντησης στο μέλλον.

Τάκης Κοτσόργιος: «Αποχωρώ από μία αυταπάτη»

Ο Τάκης Κοτσόργιος, ο οποίος είχε πρόσφατα υποδεχθεί τη Μαρία Καρυστιανού στο Μεσολόγγι και συμμετείχε στον αγροτικό τομέα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, στην επιστολή παραίτησής του δεν περιορίζεται στην ανακοίνωση της αποχώρησης, αλλά διατυπώνει σοβαρές αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος.

Ο ίδιος κάνει λόγο για αποχώρηση όχι μόνο από το κόμμα, αλλά και από «μία αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας της δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου».

Ο Τάκης Κοτσόργιος περιλαμβάνει στην επιστολή του και συγκεκριμένες αναφορές για τις εσωκομματικές διαδικασίες στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά και για τα νομιμοποιητικά έγγραφα που κατατέθηκαν στον Άρειο Πάγο.

Όπως αναφέρει: «Το κόμμα λειτουργούσε με ανθρώπους ουσιαστικά διορισμένους και όχι εκλεγμένους .Εκείνο όμως που μου προκάλεσε σοβαρό προβληματισμό είναι πως όταν κατέθεσαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα στον Άρειο Πάγο αξιοποίησαν το διαζευκτικό Η στον νόμο και προσκόμισαν μόνο την ιδρυτική διακήρυξη και όχι το καταστατικό. Αυτό δείχνει ότι δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση καταστατικές δημοκρατικές».

