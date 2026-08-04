Το φετινό καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένο για τον Τάσο Ιορδανίδη με τη σύζυγό του, Θάλεια Ματίκα, καθώς πραγματοποιούν περιοδεία σε όλη την Ελλάδα με την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι».
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Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, το αγαπημένο ζευγάρι έκανε στάση στη Λευκάδα, όπου θέλησε να χαλαρώσει, λίγες ώρες πριν εμφανιστεί στη θεατρική σκηνή. Οι δύο ηθοποιοί απόλαυσαν ξέγνοιαστες στιγμές στην πισίνα του ξενοδοχείου που επέλεξαν για τη διαμονή του;, με τον Τάσο Ιορδανίδη να ανεβάζει σχετικά στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
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Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή του έγραψε λακωνικά: «Λευκάδα».
Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα μετρούν πολλά χρόνια κοινής πορείας, έχοντας αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Πριν από λίγο καιρό, ο Τάσος Ιορδανίδης μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε, καθώς ένας πολύ δικός του άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα υγείας.
«Πέρασα 3 – 3,5 μήνες πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα σε οικογενειακό επίπεδο λόγω ενός θέματος υγείας. Οπότε, πάνω απ’ όλα να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά και να κάνουμε δουλειές που μας ευχαριστούν. Να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι μέσα από τις δουλειές μας. Πάνω από όλα υγεία και όλα τα άλλα έρχονται».
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