Χτυπήθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ

Πληροφορίες ότι αγνοείται ένας ναυτικός

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Χτυπήθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων, Minoan Pioneer, χτυπήθηκε από βλήμα στα Στενά του Ορμούζ.
  • Ένας ναυτικός αγνοείται μετά την επίθεση που προκάλεσε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του πλοίου.
  • Το πλοίο έπλεε με σημαία Λιβερίας και υπέστη πλήρη διακοπή ρεύματος μετά την επίθεση.
  • Το περιστατικό συνέβη 20 ναυτικά μίλια από την πόλη Αλ Χασάμπ του Ομάν.
  • Το τελευταίο σήμα του πλοίου ελήφθη πριν από 18 ώρες στον κόλπο του Ομάν.

Ένα φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων, χτυπήθηκε τα ξημερώματα από βλήμα στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αγνοείται ένας ναυτικός. 

 

 

Στο πλοίο Minoan Pioneer,  με σημαία Λιβερίας, ξέσπασε πυρκαγιά, όταν πύραυλος χτύπησε το μηχανοστάσιο, καθώς το πλοίο έπλεε από την πλευρά του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ. 

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Σύμφωνα με το Marine Traffic, το τελευταίο του σήμα εκπέμφθηκε πριν από περίπου 18 ώρες στον κόλπο του Ομάν.

Κοντινό δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη πλήρη διακοπή ρεύματος μετά την επίθεση, περίπου στις 22:00 UTC τη Δευτέρα. 

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Το περιστατικό εκτυλίχθηκε 20 ναυτικά μίλια από την πόλη Αλ Χασάμπ του σουλτανάτου του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας UKMTO.

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