Ένα φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων, χτυπήθηκε τα ξημερώματα από βλήμα στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αγνοείται ένας ναυτικός.
UKMTO WARNING 104-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) August 3, 2026
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Στο πλοίο Minoan Pioneer, με σημαία Λιβερίας, ξέσπασε πυρκαγιά, όταν πύραυλος χτύπησε το μηχανοστάσιο, καθώς το πλοίο έπλεε από την πλευρά του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ.
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Σύμφωνα με το Marine Traffic, το τελευταίο του σήμα εκπέμφθηκε πριν από περίπου 18 ώρες στον κόλπο του Ομάν.
Κοντινό δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη πλήρη διακοπή ρεύματος μετά την επίθεση, περίπου στις 22:00 UTC τη Δευτέρα.
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Το περιστατικό εκτυλίχθηκε 20 ναυτικά μίλια από την πόλη Αλ Χασάμπ του σουλτανάτου του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας UKMTO.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.