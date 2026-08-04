Τάσος Χαλκιάς: Στα ερείπια του καμένου σπιτιού του στο Πόρτο Γερμενό

«Εδώ μεγάλωσα τα παιδια μου - Τώρα δεν μπορώ να τους αφήσω τίποτα»

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Δείτε όσα δήλωσε ο Τάσος Χαλκιάς στην κάμερα του Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τάσος Χαλκιάς περιγράφει τη συναισθηματική του καταστροφή μετά την καταστροφή του σπιτιού του στο Πόρτο Γερμενό από φωτιά.
  • Η φωτιά κατέστρεψε πάνω από 200 σπίτια και μικρές επιχειρήσεις στην περιοχή.
  • Ο ηθοποιός εκφράζει την απώλεια του σπιτιού όπου έζησε πάνω από 50 χρόνια και μεγάλωσε τα παιδιά του.
  • Ο γιος του, Άρης Χαλκιάς, δημοσίευσε συγκλονιστικό βίντεο που αποτυπώνει την κατάσταση των ερειπίων.
  • Η οικογένεια εκφράζει την απόγνωση τους μέσω των κοινωνικών δικτύων.

«Τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω;». Με αυτά τα σπαρακτικά λόγια και μια σπάνια αξιοπρέπεια, ο Τάσος Χαλκιάς περιέγραψε το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη η περιουσία του στο Πόρτο Γερμενό, μετά τη σαρωτική φωτιά που έκαψε τη Δυτική Αττική.

Κάηκε το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό

Ο αγαπημένος ηθοποιός, μιλώντας στην κάμερα του Open, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συντριβή του για το καταφύγιο μιας ολόκληρης ζωής που έγινε στάχτη μέσα σε λίγες ώρες:

«Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτοέπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω; Και εκεί που ήμουν περήφανος "θα αφήσω στα παιδιά μου", ο φτωχός γιος ενός εργάτη -όχι για να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνια το λέω- που κατάφερε στη ζωή του να κάνει αυτά και να αφήσει κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να το αφήσω».

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Ο ηθοποιός στάθηκε και στο δράμα των συγχωριανών του: «Αμέσως πάνω από μένα έχασε το σπίτι του και ο φίλος μου ο Γρηγόρης. Ο φίλος μου ο Μιχάλης έχασε και εκείνος παραδίπλα το σπίτι του. Διακόσια τόσα σπίτια ιδιωτών και τρία-τέσσερα μικροξενοδοχειάκια και κανά δυο επιχειρήσεις, από τις οποίες άνθρωποι έβγαζαν το ψωμί τους».

Το μέγεθος του πόνου για την απώλεια του σπιτιού, όπου ο ηθοποιός έζησε πάνω από 50 χρόνια, αποτυπώνεται καθαρά στο συγκλονιστικό βίντεο που ανέβασε στα social media ο γιος του, Άρης Χαλκιάς.

Στα πλάνα, ο Τάσος Χαλκιάς φαίνεται να περπατά αποσβολωμένος ανάμεσα στα καμένα ερείπια, ψάχνοντας ό,τι απέμεινε από τους κόπους μιας ζωής.

 

@arischalkias

Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε Κανέναν.

♬ Sad song by piano and violin(886018) - NOVA

 

Ο Άρης Χαλκιάς συνόδευσε την ανάρτησή του με μια φράση που συμπυκνώνει την απόγνωση της οικογένειας.

«Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε κανέναν».

 

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