«Τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω;». Με αυτά τα σπαρακτικά λόγια και μια σπάνια αξιοπρέπεια, ο Τάσος Χαλκιάς περιέγραψε το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη η περιουσία του στο Πόρτο Γερμενό, μετά τη σαρωτική φωτιά που έκαψε τη Δυτική Αττική.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, μιλώντας στην κάμερα του Open, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συντριβή του για το καταφύγιο μιας ολόκληρης ζωής που έγινε στάχτη μέσα σε λίγες ώρες:

«Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτοέπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω; Και εκεί που ήμουν περήφανος "θα αφήσω στα παιδιά μου", ο φτωχός γιος ενός εργάτη -όχι για να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνια το λέω- που κατάφερε στη ζωή του να κάνει αυτά και να αφήσει κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να το αφήσω».

Ο ηθοποιός στάθηκε και στο δράμα των συγχωριανών του: «Αμέσως πάνω από μένα έχασε το σπίτι του και ο φίλος μου ο Γρηγόρης. Ο φίλος μου ο Μιχάλης έχασε και εκείνος παραδίπλα το σπίτι του. Διακόσια τόσα σπίτια ιδιωτών και τρία-τέσσερα μικροξενοδοχειάκια και κανά δυο επιχειρήσεις, από τις οποίες άνθρωποι έβγαζαν το ψωμί τους».

Το μέγεθος του πόνου για την απώλεια του σπιτιού, όπου ο ηθοποιός έζησε πάνω από 50 χρόνια, αποτυπώνεται καθαρά στο συγκλονιστικό βίντεο που ανέβασε στα social media ο γιος του, Άρης Χαλκιάς.

Στα πλάνα, ο Τάσος Χαλκιάς φαίνεται να περπατά αποσβολωμένος ανάμεσα στα καμένα ερείπια, ψάχνοντας ό,τι απέμεινε από τους κόπους μιας ζωής.

@arischalkias Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε Κανέναν. ♬ Sad song by piano and violin(886018) - NOVA

Ο Άρης Χαλκιάς συνόδευσε την ανάρτησή του με μια φράση που συμπυκνώνει την απόγνωση της οικογένειας.

«Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε κανέναν».